Sénégal: Changement climatique - Une 'action climatique coordonnée' comme seule réponse appropriée (directeur)

Dakar — Une "action coordonnée" et une "coopération internationale accrue" sont essentielles pour "surmonter les crises géopolitiques et climatiques qui menacent nos populations et nos écosystèmes", a déclaré le directeur d'Enda Energie, Emmanuel Seck.

Il s'exprimait mardi lors d'un atelier organisé par Enda Energie en amont de la 29e Conférence des Parties (COP29).

"Des engagements à l'action : responsabilité et transparence dans le financement des transitions justes et des pertes et dommages" est le thème principal de cet atelier.

Il a réuni des membres de la société civile, des collectivités territoriales, des organisations de femmes et de jeunes, le secteur privé, ainsi que des représentants du gouvernement.

Emmanuel Seck a rappelé l'importance de limiter le réchauffement climatique à 1,5°C, objectif clé de l'Accord de Paris sur le climat, qui reste selon lui menacé par des retards significatifs dans sa mise en oeuvre.

"Il est impératif de combler les lacunes observées dans les engagements climatiques globaux, en alignant les efforts des pays sur une vision commune pour atteindre cet objectif critique de 1,5°C ", a insisté le directeur d'Enda Energie.

Il a salué la création d'un fonds destiné à financer les dommages causés par le changement climatique et s'est félicité pour la nomination du Sénégalais Ibrahima Cheikh Diong comme directeur de ce fonds.

"Cette initiative représente un pas important pour soutenir les pays en développement, souvent en première ligne des catastrophes climatiques ", a-t-il ajouté.

Le directeur d'Enda Energie a également souligné la nécessité de revoir les mécanismes de financement climatique, estimant que les subventions devraient être privilégiées par rapport aux prêts pour éviter que les pays en développement ne s'endettent davantage.

En outre, il a plaidé pour que les pays développés atteignent la neutralité carbone, tout en demandant des engagements mesurés et justes pour les pays en développement.

Il a également rappelé le rôle essentiel des acteurs locaux dans la mise en oeuvre des initiatives climatiques au niveau communautaire. "Leur implication permet de sensibiliser les populations et de rendre les actions climatiques plus efficaces et mieux adaptées aux réalités locales ", a-t-il affirmé.

M. Seck a exprimé sa gratitude envers des partenaires, tels que la Fondation africaine pour le climat et la Fondation Ford, dont le soutien, a-t-il précisé, est indispensable pour mener à bien les initiatives climatiques.

Il a encouragé les participants et les partenaires à maintenir leur engagement et à collaborer activement afin de garantir des avancées significatives pour la 29e Conférence des parties sur le climat, prévue du 11 au 22 novembre 2024, à Baku, en Azerbaïdjan.