Sénégal: Saly-Portugal / Gestion des écosystèmes des mangroves - Vers l'opérationnalisation de la Stratégie nationale

Le Lieutenant-Colonel Abdou Aziz Sy, Directeur des Aires marines communautaires protégées, a abordé, hier à Saly-Portudal, la Stratégie nationale de gestion des mangroves validée en 2023 avec l'appui de Wetlands International. Une forte présence des Collectivités territoriales est relevée à cette rencontre partie pour traduire en acte la volonté, l'importance et la nécessité de préserver de manière durable un élément de développement.

Des Plateformes locales de gestion des Systèmes de gestion des écosystèmes des mangroves sont appelées à être fédérées au niveau national pour ensuite les intégrer dans le cadre d'une gestion transfrontalière. En exemple, il a cité celles de Saint-Louis, de la Casamance et du Delta du Saloum.

Selon le Lieutenant-Colonel Abdou Aziz Sy, la phase opérationnelle est enclenchée dans le cadre de l'atelier de mise en place du dispositif national de suivi de la mise en oeuvre de la Stratégie nationale de gestion des écosystèmes de mangroves au Sénégal, sur l'initiative des Collectivités territoriales désirant apporter leur contribution à cette présente démarche. La volonté de ces dernières est de fédérer les cadres existant dans une dimension nationale pour un meilleur suivi de la stratégie citée plus haut.

Pour le Lt-Colonel Sy, la place des communautés est très importante dans le dispositif national de suivi de la mise en oeuvre de la Stratégie nationale de gestion des écosystèmes de mangroves au Sénégal. Il a cité la déclaration du président du Conseil départemental de Foundiougne considérant ce qui se fait, dans le sillage de la décentralisation, comme une approche participative car les écosystèmes de mangroves sont des écosystèmes littoraux. Les Conseils départementaux et les maires et les organisations non gouvernementales appuyant les Collectivités territoriales dans le développement local sont fortement représentés, pour un meilleur partage de l'initiative.

En outre, il a rappelé la conférence nationale sur la Stratégie nationale de gestion des écosystèmes de mangroves qui vient de se tenir à la veille de ce présent atelier, dans un contexte de changement climatique et de résilience. Le Directeur des Aires marines protégées communautaires a fait état des plateformes existantes mises en place dans le cadre de Stratégie de gestion des écosystèmes de mangroves comme celle départementale de Saint-Louis et régionale pour le Delta du Saloum et pour la Casamance.