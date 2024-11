Afrique: Échanges commerciaux entre le Sénégal et le Maroc - A la recherche d'un passé glorieux

Les présidents des Chambres de commerce, d'industrie et d'agriculture de Dakar, M. Abdoulaye Sow, et de la Chambre de commerce, d'industrie et de services de Souss Massa (Maroc), M. Dor Said, ont réaffirmé hier, mardi 5 novembre 2024 à Dakar, leur engagement à renforcer les échanges commerciaux entre leurs deux pays, un partenariat vieux de 60 ans, en vue d'un développement mutuellement bénéfique.

La coopération bilatérale entre le Sénégal et le Maroc se consolide année après année. Toutefois, la balance commerciale demeure largement déficitaire en faveur du Royaume chérifien. Lors de cette rencontre, M. Abdoulaye Sow, président de la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Dakar (CCIAD), a souligné que les importations en provenance du Maroc sont estimées à 123 362 425 838 FCFA, tandis que les exportations sénégalaises vers le Maroc ne s'élèvent qu'à 19 549 564 283 FCFA.

Parmi les produits échangés figurent principalement le poisson, les arachides non grillées, les produits pétroliers, les conserves, les machines et appareils pour l'industrie, ainsi que les fils et textiles, entre autres.

Bien que cette coopération présente un déséquilibre économique en défaveur du Sénégal, elle demeure exceptionnelle et transcende les générations. Elle s'inscrit dans la nouvelle vision du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye et de Sa Majesté le Roi Mohammed VI. Pour M. Sow, l'échange d'expertise, l'exportation des produits locaux, ainsi que l'installation d'unités de production en partenariat avec les entreprises sénégalaises, constituent autant d'initiatives susceptibles de contribuer à atténuer ce déséquilibre commercial.

L'objectif de cette rencontre B to B (Business to Business) est de définir des stratégies pour promouvoir un environnement des affaires propice à attirer des investissements directs étrangers, tout en favorisant le positionnement international des produits et services Made in Sénégal. Il s'agit également d'accélérer le développement industriel et commercial afin d'assurer la souveraineté nationale et la compétitivité des produits sénégalais sur le marché international.

Selon M. Sow, cette stratégie devra aboutir à la mise en place d'une nouvelle politique industrielle et d'une stratégie commerciale pour le Sénégal à l'horizon 2050.

Les domaines de coopération entre les deux pays couvrent divers secteurs, à savoir l'éducation, la religion, les infrastructures, la pêche, la santé, l'immobilier, l'agriculture, les services, le BTP, ainsi que les banques et assurances.

Dor Saïd, président de la Chambre de commerce, d'industrie et de services de Souss Massa, a salué la qualité de cette coopération et exprimé l'espoir que cette mission de trois jours à Dakar permettra de conclure des partenariats solides et fructueux, renforçant ainsi davantage les relations bilatérales. Il a souligné que ces relations, bien qu'anciennes, reposent sur des valeurs partagées de fraternité, de respect mutuel et de coopération.

« Forts du succès de la mission précédente en décembre 2022, qui a révélé le potentiel considérable de collaboration, cette nouvelle mission nous permettra sans aucun doute de tisser des liens durables et d'explorer de nouveaux horizons », a-t-il déclaré.

Enfin, l'Ambassadeur et Directeur des Partenariats et de la Promotion économique et culturelle, M. Babacar Sané Ba, ainsi que l'Ambassadeur du Royaume du Maroc à Dakar, M. Hassan Naciri, ont pris l'engagement de dynamiser cette coopération bilatérale en se fondant sur les acquis passés, pour un partenariat gagnant-gagnant tourné vers un avenir prospère.