Sénégal: L'APIX et le DEIK s'engagent à renforcer la coopération entre les entreprises sénégalaises et turques

Dakar — L'Agence pour la promotion des investissements et des grands travaux (APIX) et le Conseil des relations économiques étrangères (DEIK) de la Turquie ont signé un protocole d'accord visant à renforcer le volume des échanges commerciaux et la coopération entre les entreprises sénégalaises et turques d'ici à l'horizon 2030.

Le partenariat a été scellé en marge de la visite du président de la République sénégalais, Bassirou Diomaye Faye en Turquie (31 octobre-2 novembre), sur invitation de son homologue turc Recep Tayyib Erdogan, a t-on appris de l'APS dans un communiqué.

Cet engagement répond de la volonté des chefs d'Etats turc Recep Tayyip Erdogan et sénégalais Bassirou Diomaye Faye "de porter les échanges commerciaux entre les deux pays de 445 millions de dollars, environ 276 milliards de francs CFA à 1 milliard de dollars, environ 620 milliards de francs CFA, d'ici 2030 témoignant la solidité de ce partenariat bilatéral", souligne la même source.

Elle rappelle que le président Faye a participé, en marge de cette visite, au Forum d'investissement Turquie-Sénégal (1-2 novembre) auquel ont pris part plus de "500 participants dont 218 représentants sénégalais de secteurs stratégiques tels que l'agrobusiness, les transports, la construction, l'immobilier et l'énergie".

Le Directeur général de l'APIX Bakary Séga Bathily et le ministre de l'Intégration africaine et des Affaires étrangères, Yassine Fall ont également participé à l'évènement.

%

A travers ce partenariat, l'APIX veut "confirmer son engagement à soutenir des partenariats durables et à renforcer l'attractivité du Sénégal pour les investisseurs nationaux et internationaux", mais aussi " réaffirmer son rôle catalyseur de la promotion des investissements et des relations économiques entre le Sénégal et la Turquie".

"Le programme Sénégal 2050 sera présenté au Word Investment Conférence 2024 à Riyad"

Avant sa visite officielle en Turquie, Bassirou Diomaye Faye a séjourné en Arabie Saoudite (27-31 octobre), où il a participé au Future Investment Initiative (FII), un évènement mondial réunissant des leaders politiques et économiques.

En marge de cet évènement, le DG de l'APIX et le ministre saoudien de l'Investissement, Khalid Al-Falih, se sont entretenus sur "les opportunités d'investissements dans l'énergie, l'agro-industrie, les infrastructures et les technologies innovantes", au Sénégal.

"Nous accueillons favorablement l'invitation du ministre saoudien de l'Investissement à présenter le portefeuille de projets de l'Agenda national de transformation systémique Sénégal 2050 au Word Investment Conférence prévue les 25-27 novembre à Riyad", a soutenu M. Bathily cité dans le communiqué.

Selon lui, "ces discussions ouvrent la voie à des investissements concrets, notamment avec une nouvelle offre formulée par la société Acwa Power, -engagée dans le développement, l'investissement, l'exploitation et la maintenance de la production d'électricité et du dessalement de l'eau-, renforçant le positionnement du Sénégal comme un hub économique attractif et en pleine croissance".

Cette mission, a poursuivi le DG de l'APIX, a été l'occasion "de mettre en lumière le leadership éclairé du président Bassirou Diomaye Faye, son engagement envers la bonne gouvernance, la paix et l'unité nationale et sa présentation rigoureuse des finances publiques du Sénégal qui ont renforcé la confiance des partenaires internationaux et consolidé la position du Sénégal comme une destination d'investissement majeure et sure en Afrique de l'Ouest".