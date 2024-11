Afrique de l'Ouest: Final tournoi Ufoa/a U17 - Le Sénégal renverse le Mali

L'équipe nationale U17 du Sénégal a remporté hier, lundi 4 novembre, le trophée du tournoi de l'Union des fédérations ouest-africaines de football (UFOA A U17). Mené (2-0) en première période, Lionceaux ont su hausser le mental pour égaliser et terminer la partie sur le score de 3 à 3. Les cadets sénégalais vont finalement s'imposer aux séances des tirs au but (3-3, 5-4 T.A.B). Ils prennent du coup leur revanche devant les « Aiglons » maliens qui avaient remporté l'édition 2022.

Après avoir empoché sa qualification à la prochaine CAN, l'équipe du Sénégal U17 a terminé en apothéose en remportant la finale du tournoi UFOA A qui l'a opposé à celle du Mali hier, lundi 4 novembre au stade annexe Abdoulaye Wade de Diamniadio. Une issue heureuse pour une sélection sénégalaise qui a entamé difficilement la partie. Dès la première minute, les Maliens ont surpris les Lionceaux avec un but matinal encaissé dès la première minute par Seydou Dembélé suite à une frappe repoussée par le gardien Vincent Gomis qu'il a repris dans les buts. Refroidis d'entrée, les poulains de Pape Ibrahima Faye mettent le pied sur le ballon et tentent d'égaliser. Mais le but tardera à venir malgré de bonnes occasions de marquer. Pis, les cadets maliens corsent le score et rejoignent la pause avec cette avance 2 à 0.

Au retour des vestiaires, la réaction est immédiate. Très déterminés, les Lionceaux vont hausser le ton et parviennent à réduire le score à la 48e minute. Ils égaliseront cinq minutes plus tard sur une reprise acrobatique de Vincent Mendy à la 53e minutes. Le Sénégal tient le bon bout. Ibrahima Sory Sow va donner l'avantage au Sénégal avec un troisième but (3-2).

La rencontre était toutefois loin d'être pliée puisque les cadets maliens auront assez de ressources pour arracher l'égalisation (3-3) sur un but de Aboubacar Camara (67e). A la séance des tirs au buts, les Lionceaux vont assurer et s'imposer sur le score de (5-4 T.a.b). Le Sénégal prend du coup revanche devant les « Aiglons » maliens qui avaient remporté l'édition 2022.