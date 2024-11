Sénégal: Sédhiou / Grève de 72h des élèves pour dénoncer le manque de professeurs - Les risques d'un effet de contagion se précisent et inquiètent

Un arrêt de cours de trois jours a été décrété depuis avant-hier, lundi 4 novembre, par les élèves du lycée Balla Moussa Daffé en signe de protestation contre le manque de professeurs, notamment celui en charge de l'économie générale. Ils ont délogé leurs camarades des autres ordres d'enseignement de la commune de Sédhiou. En raison d'un déficit criant d'enseignants dans bien des établissements publics de la région de Sédhiou, les risques d'un mouvement quasi général sont réels et une solution diligente est attendue afin de ne pas mettre en danger le quantum horaire.

Les élèves du lycée Balla Moussa Daffé ont en effet décidé d'interrompre les enseignements/apprentissages avant-hier, lundi, et pour trois jours en signe d'inquiétude face au déficit de professeurs, notamment celui en charge de l'économie générale. Mouhamadou Boy Diallo, le porte-parole du jour a expliqué que « depuis le début du démarrage des cours, nous n'avons pas de professeur d'économie générale. A la surveillance, on nous propose de faire l'Espagnol alors que cela n'a jamais été notre option. C'est comme pour nous sacrifier car l'examen du baccalauréat n'est pas une banalité. Nous avons décrété trois jours de grève en guise d'avertissement. Nous sommes en train de discuter avec le préfet et nous espérons trouver une solution », a-t-il dit.

Ces élèves du lycée Balla Moussa Daffé ont délogé leurs camarades du lycée Ibou Diallo et les collèges d'enseignement moyen pour mieux impacter sur les mobiles de leur grève. Il importe de signaler que cette année, il y a eu une saignée de départs et en retour, très peu de professeurs ont été mutés vers la région de Sédhiou. En plus, les sollicitations du lycée nation-armée pour la qualité et l'équité (LYNAQE) qui a ouvert ses portes lundi matin a absorbé au moins un lot de cinq professeurs dans la seule commune de Sédhiou, laissant derrière un autre déficit à combler. L'urgence est donc signalée pour éviter que ce mouvement de colère ne passe contagion dans d'autres établissements tout aussi dégarnis de leurs professeurs.