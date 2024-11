Sénégal: Relance de la filière arachidière - L'Etat force le passage

Mobilisation envisagée de 120 milliards F CFA pour la campagne de commercialisation arachidière qui se profile ; augmentation prochaine du prix de l'arachide au kilogramme ; baisse des prix des intrants agricoles dont celui de l'engrais qui a chuté de plus de 22% par rapport à la campagne précédente : redémarrage opérationnel des unités de production à Ziguinchor, Louga et Lyndiane sous peu : visiblement, le nouveau régime a fait de la redynamisation de la filière arachide une priorité.

Au vu des actes posés et des promesses faites dernièrement, Bassirou Diomaye Faye et son gouvernement semblent en effet déterminés à concrétiser les engagements pris dans ce sens, lors de la campagne pour la présidentielle de 2024. Des engagements qui tournent de la relance au forceps d'une filière occupant une place de choix dans l'exportation des produits agricoles du Sénégal mais qui rencontre aujourd'hui d'énormes contraintes freinant sa productivité.

Les nouvelles autorités du pays avaient pris l'engagement de relancer la filière arachidière lors de la campagne pour la présidentielle de mars 2024. Aujourd'hui, tout laisse croire qu'elles sont dans une dynamique de concrétiser ces engagements. D'abord, lors du démarrage de la campagne agricole 2024-2025, l'Etat avait pris la décision de baisser les prix des intrants agricoles pour soutenir les agriculteurs et pour stimuler la production agricole. Cette année, le prix de l'engrais qui est l'un des principaux intrants a été baissé de plus de 22% par rapport à la campagne précédente.

%

Cette baisse est due à une sélection plus rigoureuse des fournisseurs d'engrais et à une meilleure négociation des prix. Mieux, un budget de 120 milliards Fcfa a été dégagé par les autorités étatiques pour la subvention de la campagne agricole. Ce qui a permis aux producteurs d'acheter des semences, des engrais et des produits phytosanitaires à des prix subventionnés pour une quantité de 35.000 tonnes. Ensuite, on assiste de plus en plus à une réouverture des usines de SONACOS qui n'étaient pas presque opérationnelles ces dernières années à cause d'un manque de moyens.

En effet, après deux années d'interruption, les opérations de décorticage des graines d'arachide ont repris à l'usine de Louga, à la suite de celle de Ziguinchor. Le directeur général de la Société nationale de commercialisation des oléagineux du Sénégal (Sonacos), El Hadji Ndane Diagne, a annoncé comme « imminente » la reprise des activités de l'usine de Lyndiane (Kaolack, centre). C'était en marge de la journée nationale de nettoiement "Setal sunu rééw', tenue le 05 octobre.

« Nous espérons que, d'ici à mi-novembre, la production va commencer à Kaolack. Et qui dit production dit forcément recrutement, renouvellement du personnel et valeur ajoutée », avait-il assuré. La Sonacos avait ainsi procédé à de nouveaux recrutements afin de mieux relancer les opérations. «Bien que le volume de stock actuel soit relativement faible, nous avons mobilisé les équipes de Louga et pris des engagements pour atteindre un volume de production record. Cela constituera un argument solide pour investir dans de nouvelles infrastructures, en passant du décorticage à la trituration, puis au raffinage, afin de donner à l'usine un impact encore plus significatif dans la région», avait indiqué le directeur général de SONACOS, El Hadj Ndane Diagne.

Et plus récemment, en campagne pour les élections législatives du 17 novembre 2024, la tête de liste nationale de Pastef, non moins Premier ministre, Ousmane Sonko a annoncé l'augmentation du prix de l'arachide au kilogramme pour la campagne de commercialisation de l'arachide qui se profile.

«Cette année, nous avons décidé d'augmenter le prix du kilo d'arachide », a affirmé le leader de Pastef à Kaolack. Le chef du gouvernement a annoncé également que la Sonacos, en partenariat avec la Banque islamique de développement, va mobiliser 120 milliards F CFA pour cette présente campagne de commercialisation arachidière. « Le directeur général de la Sonacos nous a proposé d'acheter toutes les récoltes d'arachide, cette année », a-t-il lancé au monde rural. Pour rappel, l'arachide occupe une place de choix dans l'exportation des produits agricoles du Sénégal. Toutefois, la filière de l'arachide rencontre aujourd'hui d'énormes contraintes freinant sa productivité.