Cameroun: Paul Biya fête ses 42 ans au pouvoir - Entre célébrations et questionnements sur l'avenir

Ce 6 novembre 2024 marque une date historique pour le Cameroun : le président Paul Biya célèbre ses 42 années ininterrompues à la tête de l'État. Une longévité exceptionnelle qui fait de lui l'un des chefs d'État africains les plus anciens au pouvoir.

Dans tout le Cameroun, des festivités sont organisées pour commémorer cet anniversaire particulier. Les partisans du régime prévoient des célébrations grandioses, témoignant de leur attachement à celui qu'ils surnomment affectueusement "le Lion de Mvomeka'a".

Cependant, cette longévité au pouvoir suscite des interrogations croissantes au sein de la population camerounaise. Selon plusieurs sondages récents, plus d'un tiers des Camerounais estiment que le moment est peut-être venu pour le président, qui approche le cap centenaire, d'envisager une retraite bien méritée.

La question de la succession se pose avec d'autant plus d'acuité que Paul Biya, arrivé au pouvoir le 6 novembre 1982 suite à la démission d'Ahmadou Ahidjo, pourrait briguer un nouveau mandat. Les rumeurs d'une nouvelle candidature se font de plus en plus insistantes, alors même que son âge avancé soulève des inquiétudes légitimes quant à sa capacité à gouverner efficacement.

Cette journée anniversaire cristallise ainsi les contradictions d'un pays tiraillé entre tradition et modernité, entre stabilité et désir de changement. Si certains saluent la stabilité politique incarnée par le président Biya, d'autres aspirent à un renouvellement de la classe politique camerounaise.

Après plus de quatre décennies à la tête de l'État, l'héritage de Paul Biya reste sujet à débat. Entre réalisations et défis non résolus, le bilan de ces 42 années de pouvoir continue d'alimenter les discussions dans l'espace public camerounais.