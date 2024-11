Afrique: 7e édition de l'Exposition internationale d'importation de la Chine - Une opportunité pour les pays africains

« Nouvelle ère, Avenir partagé » est le thème autour duquel se tient la 7e Exposition internationale d'importation de la Chine (CIIE) à Shanghai du 5 au 10 novembre 2024. Depuis la première édition en 2018, la CIIE gagne en envergure chaque année. À ce présent rendez-vous, ce sont les 3 500 exposants de plus de 150 pays, régions et organisations internationales qui sont attendus, avec une aire d'exposition de 420 mille mètres carrés. 297 compagnies figurant sur la liste Fortune Global 500 et entreprises participent également à cette édition.

Pour cet événement, un accent particulier sera par ailleurs mis sur les résultats de recherche les plus innovants, l'économie numérique, le développement à faible émission de carbone, les sciences de la vie et les technologies de fabrication. La notoriété de la CIIE est bien établie et se renforce davantage grâce aux efforts d'innovation et à son élan d'ouverture au fil des ans.

Plateforme majeure pour les entreprises du monde entier de découvrir les opportunités qu'offre le marché chinois dans une diversité de secteurs, la CIIE a toujours accordé un intérêt particulier aux pays en développement. Cette année, 37 pays les moins avancés ont le privilège de participer aux expositions de pays et d'entreprises.

Dans ce registre, l'Afrique dispose d'une importante aire d'exposition afin de promouvoir les produits du continent. À l'instar de l'Exposition économique et commerciale Chine-Afrique, la CIIE offre aussi une vitrine idéale aux pays africains pour faire connaitre leurs produits en Chine et tisser des partenariats fructueux avec des entreprises chinoises et d'ailleurs.

Dans cette dynamique, bon nombre de pays africains ne lésinent pas sur les moyens pour prendre part à cette rencontre économique et commerciale qu'est la CIIE. Des pays comme la Tanzanie, le Burundi, Madagascar et le Bénin seront présents à Shanghai pour profiter des opportunités d'affaires. La Tanzanie fait partie des pays invités d'honneur comme la France, la Malaisie, le Nicaragua, l'Arabie saoudite et l'Ouzbékistan.

Le Bénin, qui a participé à l'édition de 2023 de la CIIE avec un succès franc, revient cette année avec une gamme variée de produits agricoles et cosmétiques. Ayant tiré les leçons de sa précédente participation, le Bénin, avec ses huit exposants au stand « Choose Benin », va proposer aux visiteurs des produits comme l'ananas, les amandes de noix de cajou, les produits à base de karité et de miel. Ce pays d'Afrique de l'Ouest a bien compris les opportunités que représente la CIIE pour la promotion de ses produits en Chine et consolider sa présence sur le marché chinois.

L'Exposition internationale d'importation de la Chine se présente comme une belle opportunité pour les pays africains de renforcer leur coopération économique et commerciale avec la Chine. En s'appropriant cette plateforme qui a lieu tous les ans, ils pourront significativement marquer la présence des produits du continent sur le marché chinois. Sur cette même lancée, les entrepreneurs africains pourront tisser des partenariats plus structurants qui pourraient aider, dans une certaine mesure, à une transformation qualitative des produits agricoles sur place avant leur exportation. Que ce soit dans les domaines de l'agriculture, des mines, du commerce, de la santé, des infrastructures, des sciences et des technologies, les perspectives de la coopération avec la Chine sont énormes et intéressantes.

Pour l'Afrique, participer à des événements comme la CIIE, c'est non seulement promouvoir la diversité de ce qu'elle dispose comme ressources et produits, mais aussi attirer les investisseurs étrangers. Le forum principal et les 19 sous-forums qui seront organisés durant la 7e édition de la CIIE sont autant de plateformes adéquates pour nouer de nouveaux partenariats économiques et commerciaux entre les entrepreneurs chinois et africains et envisager le futur sous un angle radieux. Pour une édition où il est question d'un avenir partagé, il faut saisir les opportunités pour élargir davantage les passerelles d'une coopération gagnant-gagnant.

« La Chine ouvrira encore plus largement ses portes au monde extérieur, quels que soient les changements de l'environnement international », comme le dit le Premier ministre chinois Li Qiang lors d'une réunion avec des exposants et des acheteurs participant à la 7e Exposition internationale d'importation de la Chine.