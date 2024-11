Algérie: Alger - Avancées notables des projets de décongestion routière

Alger — Les projets routiers en cours de réalisation pour résorber la congestion du trafic à Alger enregistrent des avancées notables, a affirmé un responsable au ministère des Travaux publics et des Infrastructures de base.

Dans une interview accordée à l'APS, le directeur du développement des infrastructures routières au ministère, Smail Rabhi, a précisé que le programme sectoriel en cours à Alger vise à fluidifier le trafic routier, à travers l'extension et l'entretien du réseau routier, conformément aux instructions du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, précisant que les projets en cours connaissent des avancées notables.

Le responsable a ajouté que, en plus des projets déjà réceptionnés, ceux en cours de réalisation enregistrent des taux d'avancement "élevés" et certains sont dans leurs dernières phases, ajoute le responsable.

Ces projets viennent répondre aux besoins imposés par le développement socioéconomique à Alger, où assurer une circulation fluide nécessite la mise en oeuvre d'un plan spécifique de développement des infrastructures routières pour décongestionner le trafic.

De plus, les travaux de réalisation de la route des Annassers, de l'échangeur entre les communes de Saoula et Birkhadem reliant les RN1 et RN63, ainsi que de la rocade de la commune de Saoula à la double voie du CW 111 à Draria, enregistrent un avancement progressif. Ce réseau routier, une fois connecté, formera un axe principal reliant les régions est et ouest.

%

Cet axe, dont le parachèvement est prévu pour le premier trimestre de l'année prochaine, reliera la rocade sud au niveau d'Ain Naâdja à la RN1 à Birkhadem, ainsi que la rocade de Saoula à la RN 63, en vue d'atteindre le CW 111 à Draria.

M. Rabhi a également indiqué que le projet de réalisation de la route reliant l'échangeur du 5 Juillet et Khraicia au niveau de la 2ème rocade, sur une distance de 10 km, devra décongestionner le trafic routier dans les communes d'El Achour, Draria, Baba Hassen et Khraicia, d'autant plus que le taux de sa réalisation a atteint 85% et les deux tronçons devraient être livrés début 2025.

S'ajoute à cela, le projet de dédoublement du CW111 reliant Cheraga à Ain Benian sur une distance de 4,7 km, facilitant le trafic sur cet axe important, avec un taux d'achèvement de 93 %. La réception définitive est prévue d'ici la fin de l'année en cours, et ce après le parachèvement des travaux secondaires.

Réception des deux projets d'extension du métro d'Alger en 2026

Concernant les projets de second niveau, notamment le traitement des points noirs, M. Rabhi a souligné plusieurs projets en cours, dont le projet de réalisation des accès à la gare routière multimodale de Bir Mourad Rais, qui améliorera la capacité de gestion du trafic routier.

Actuellement, un échangeur est en cours de réalisation au niveau de l'intersection de la RN 1 et de la rocade sud, qui prévoit des travaux d'extension des deux tunnels existants sur une longueur de plus de 300 mètres.

Dans ce cadre, M. Rabhi a souligné que "les travaux de ce projet avancent à grands pas et la livraison est prévue d'ici la fin du mois en cours", ajoutant que son achèvement permettra de désengorger l'axe reliant El-Madania à Ben Aknoun.

Dans ce contexte, il a fait savoir que plusieurs autres projets sont proposés pour le financement en vue d'alléger le trafic routier dans la capitale, à l'instar du projet de réalisation d'un tunnel au niveau de l'intersection des RN 8, RN 61 et le CW 59 dans la commune des Eucalyptus, qui facilitera la gestion des flux de circulation dans la région.

Il a fait état également d'un projet de réalisation de routes au niveau des nouveaux pôles résidentiels, à l'instar de Djenane Sfari et Aïn Melha.

M. Rabhi a également évoqué le projet de la nouvelle route côtière en cours de réalisation, qui relie Oued El Harrach à Tamenfoust (est), via Bordj El Kiffan sur une distance de 14,5 km, et qui s'inscrit dans le cadre de l'aménagement et de la valorisation du front de mer d'Alger, affirmant qu'une fois parachevé, il allègera énormément la congestion routière enregistrée au niveau de la RN24.

Pour le transport ferroviaire, M. Rabhi a relevé la réalisation en cours d'une étude pour la construction d'une nouvelle ligne reliant la nouvelle ville de Bouinan (Blida) à la gare de Rouiba, via Bougara, Larbaâ, Meftah et Hammadi.

Concernant les téléphériques, le même intervenant a révélé la programmation de deux projets: l'un reliant Triolet à Chevalley, et l'autre reliant le Palais de la Culture à Kouba.