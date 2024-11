Congo-Kinshasa: Ordonnance Présidentielle pour l'ACS, Recherche Scientifique - L'implication de Gilbert Kabanda sollicitée !

Toujours animé par le souci de faire participer les acteurs majeurs de son secteur aux efforts visant le bien du pays, le Ministre de la Recherche Scientifique et Innovation Technologique, Gilbert Kabanda Kurhenga, a échangé lundi dernier, dans son cabinet de travail, situé à la Gombe, avec le Professeur Taba Kalulu, venu plaider pour la relance effective des activités de l'Académie Congolaise des Sciences (ACS), dont il est le Secrétaire perpétuel. L'Académie Congolaise des Sciences est une structure réunissant, pratiquement, les Professeurs d'Universités, ces grands maîtres connus et respectés en RDC.

Parmi les figures connues, il y a notamment les Professeurs Jean-Jacques Muyembe et Isidore Ndaywel. Le Professeur Taba a demandé à Son Excellence Gilbert Kabanda, comme il est le responsable du secteur de la Recherche Scientifique, de s'impliquer, personnellement, pour permettre à l'Académie Congolaise des Sciences de bénéficier non seulement du soutien des dirigeants étatiques, mais aussi et surtout d'obtenir une Ordonnance présidentielle devant définir son organisation et son fonctionnement. Le Secrétaire de l'Académie Congolaise des Sciences est convaincu que son organisation peut aider la RDC à aller de l'avant.

"Je suis venu voir le Ministre, puisque que l'Académie Congolaise des Sciences a comme tutelle le Ministère de la Recherche Scientifique et Innovation technologique, pour lui soumettre les problèmes que nous avons. Nous voulons obtenir une Ordonnance créant l'Académie Congolaise des Sciences. Pour cela, nous avons échangé avec le Ministre, qui nous a donné des idées. Je crois que le processus va démarrer avec son cabinet pour qu'on arrive à installer d'une manière correcte l'Académie Congolaise des Sciences, une institution très importante pour le pays qui regroupe la plupart des meilleurs cerveaux de ce pays pour réfléchir sur les problèmes de la Nation.

%

L'Académie est pluridisciplinaire. Elle comprend la Médecine, les Sciences physiques et appliquées, les sciences humaines et sociales, les lettres et les beaux-arts. Tout ce qu'il y a comme problème dans le pays, peut être résolu en regardant tous les aspects puisque nous travaillons d'une manière transdisciplinaire. L'Etat peut saisir l'Académie pour des problèmes. N'importe quel Ministère peut poser les problèmes à l'Académie, qui va réfléchir pour des solutions.

Les meilleurs cerveaux de l'ACS ne sont pas de jeunes gens. La moyenne d'âge varie entre 60 et 70 ans. Ce sont des gens qui ont de l'expertise dans leurs domaines. L'Académie a été créée en 2017 par dix congolais. Elle a lancé les activités le 26 mars 2021... Il y a le problème des financements, l'Académie n'a pas un siège normal comme toutes les académies du monde. Nous n'allons pas inventer la roue. Nous copions ce que nous avons trouvé dans d'autres pays", a soutenu, au terme de l'audience, le Professeur Taba.