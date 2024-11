Sénégal: Mme Molly Phee souligne l'importance des partenariats stratégiques pour renforcer la coopération

L'Agence pour la promotion des investissements et des grands travaux (Apix) a accueilli le 5 octobre, une importante délégation américaine, menée par Mme Molly Phee, assistante de la Secrétaire d'État aux affaires africaines, accompagnée de l'Ambassadeur des États-Unis au Sénégal et de représentants du secteur privé. Selon un communiqué de presse de l'Apix, cette visite de haut niveau a permis un échange stratégique avec le Directeur général de l'Apix, Bakary Séga Bathily.

M. Bathily, informe la même source, a exprimé sa satisfaction quant à cette rencontre, rappelant qu'Apix représente la porte d'entrée pour les investisseurs au Sénégal. Il a souligné l'engagement de son agence à accompagner les initiatives d'investissement, tant institutionnelles que privées, et a mis en avant la stratégie sénégalaise axée sur la transformation locale des ressources. Il a souligné que l'objectif de l'Apix est de promouvoir un développement inclusif et harmonieux dans les territoires en attirant des investissements qui favorisent l'emploi et la croissance locale.

Mme Phee a pour sa part salué l'attractivité du Sénégal pour les investisseurs étrangers, se félicitant de la mise en oeuvre de la Vision Sénégal 2050. Elle a souligné l'importance des partenariats stratégiques pour renforcer la coopération entre le Sénégal et les États-Unis, notamment à travers les zones économiques spéciales, vues comme des leviers attractifs pour les entreprises américaines souhaitant investir dans des secteurs tels que l'agriculture, le transfert de technologie et l'industrialisation.

Lors de la rencontre, précise-t-on, M. Bathily a également présenté un exposé technique sur le climat des affaires au Sénégal et a remercié Mme Phee pour sa proposition de créer une commission mixte entre les deux pays. M. Bathily soutient que le renforcement de l'attractivité du Sénégal repose sur une gouvernance transparente, des financements innovants et un engagement pour « plus d'investissements privés et mieux d'investissements publics ».

Cette visite, note l'Apix, s'inscrit dans le prolongement des discussions récentes entre le Secrétaire d'État américain, Antony Blinken, et le Président de la République du Sénégal en marge de l'Assemblée générale des Nations Unies, ainsi que de la visite du Président sénégalais dans la Silicon Valley. Ces initiatives témoignent de l'engagement réciproque à renforcer la coopération technologique et économique entre le Sénégal et les États-Unis.

Apix et ses partenaires s'engagent ainsi à accélérer les réformes pour favoriser un environnement d'affaires propice, notamment par la digitalisation et la simplification administrative, afin de bâtir une économie sénégalaise diversifiée, résiliente et inclusive.