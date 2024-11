Maroc: PLF 2025 - Plus de 17 MMDH de budget d'investissement pour le ministère de l'Agriculture (ministre)

Rabat — Le budget d'investissement des départements de l'Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts devrait s'établir à 17,27 milliards de dirhams (MMDH) au titre du projet de loi de Finances (PLF) de 2025, a indiqué, mardi à Rabat, le ministre de l'Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, Ahmed El Bouari.

Le budget d'investissement du département de l'Agriculture devrait augmenter de 4% à 14,21 MMDH en 2025, contre 13,62 MMDH en 2024, a précisé M. El Bouari qui présentait le projet de budget sectoriel 2025 du ministère devant la Commission des secteurs productifs à la Chambre des représentants.

Pour ce qui est du développement durable, son budget d'investissement devrait atteindre 1,74 MMDH, a ajouté le ministre, soulignant que le budget d'investissement de la pêche maritime devrait s'établir à près de 359 millions de dirhams (MDH).

Dans le détail, M. El Bouari a fait savoir que les investissements au niveau du département de l'Agriculture porteront sur l'irrigation et l'aménagement de l'espace agricole (6,63 MMDH), le développement des filières de production agricole 6,24 MMDH), la sécurité sanitaire (760 MDH), l'éducation, la formation et la recherche (468 MDH), outre le soutien transversal et services polyvalents (120 MDH).

%

S'agissant du développement rural, le budget consacré au parachèvement du Programme de Réduction des Disparités Territoriales et Sociales (PRDTS) atteindrait 1 MMDH, tandis que 742 MDH seraient consacrés au désenclavement et au développement inclusif des zones rurales et de montagne.

Par ailleurs, le ministre a fait savoir que le budget de gestion connaîtrait une augmentation de 6% à plus de 4,71 MMDH (3,27 MMDH pour l'agriculture, 62 MDH pour le développement rural, 797 MDH pour les eaux et forêts et 588 MDH pour la pêche maritime). Ainsi, le budget total du ministère avoisinerait 21,98 MDH.

De son côté, la secrétaire d'État auprès du ministre de l'Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, chargée de la Pêche maritime, Zakia Driouich, a présenté le budget de son département, notant que le budget d'investissement atteindrait 358,71 MDH, réparti sur le développement de la pêche et l'aquaculture, ainsi que la valorisation des ressources, (275,45 MDH), l'amélioration et la promotion sociale et professionnelle, ainsi que la sécurité des marins (55,06 MDH) et la direction et la gouvernance (28,20 MDH).

"Dans le cadre du Fonds de développement de la pêche maritime, plusieurs programmes sont prévus, notamment le renforcement des campagnes d'exploration, la maintenance des navires de recherche, la mise en place d'une unité technologique opérationnelle d'océanographie et la maintenance des systèmes de suivi", a fait savoir Mme Driouich.