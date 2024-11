Maroc: L'effort et la réussite très impressionnants du pays en Afrique, des pistes de partenariat considérables avec la France (Président de l'IFRI)

Paris — L'effort et la réussite très impressionnants du Maroc en Afrique constituent des pistes de partenariat considérables avec la France dans une optique triangulaire, a souligné Thierry de Montbrial, président fondateur de l'Institut français de relations internationales (IFRI).

«J'ai eu la chance à travers les années, d'observer l'effort et la réussite très impressionnants du Maroc en Afrique. C'est une politique qui vient de loin, qui a porté ses fruits et n'a pas fini de les porter et pas seulement dans la région du Sahel. Ça va bien au-delà, et là je pense qu'il y a des pistes considérables à exploiter», a affirmé l'économiste et géo politologue français dans une déclaration à la MAP.

«Je crois que la France et le Maroc ont effectivement vocation à être des piliers d'une relation plus forte au niveau continental», a estimé le président de l'IFRI, se réjouissant «profondément » du réchauffement des relations bilatérales et «de cette volonté partagée de remettre la relation entre la France et le Maroc sur des rails dont elle n'aurait jamais dû s'éloigner ».

Pour M. de Montbrial, dans le contexte géopolitique actuel «il faut que nous travaillions les uns et les autres car nous sommes aussi coresponsables de la durabilité, de la solidité de notre partenariat».

«Je suis de ceux qui pensent ardemment que ce partenariat rénové doit s'inscrire dans la permanence, dans la durée», a relevé le géo politologue français.

M. de Montbrial a noté que les deux pays sont aujourd'hui en position de renforcer leur partenariat en matière de sécurité régionale où « nous avons des intérêts manifestement communs et des complémentarités », faisant remarquer que la sécurité de l'Afrique passe nécessairement par le développement économique et social, «des domaines dans lesquels les deux pays peuvent travailler ensemble».

Le président de l'IFRI s'est dit par ailleurs très admiratif de l'enracinement culturel du Maroc.

«Ce que j'admire beaucoup chez vous, c'est cette marocanité qui est une véritable force de votre pays », a-t-il souligné, notant que la culture marocaine a aussi beaucoup marqué la France et enrichi sa diversité.