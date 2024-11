Ghana: L'inflation au pays, à son plus haut niveau depuis quatre mois, réduit les perspectives de baisse des taux d'intérêt

TLDR

Le taux d'inflation annuel du Ghana augmente à 22,1 % en octobre, soit le taux le plus élevé depuis quatre mois.

L'inflation s'est accélérée dans les secteurs alimentaire et non alimentaire, sous l'effet de facteurs clés tels que l'alimentation, le logement, l'eau, le carburant et les transports.

Cette hausse entrave la réduction des taux d'intérêt prévue en novembre, reflétant les pressions inflationnistes persistantes dans le pays.

Le taux d'inflation annuel du Ghana a atteint 22,1 % en octobre, contre 21,5 % en septembre, ce qui représente un pic de quatre mois. Cette augmentation réduit la probabilité d'une réduction anticipée des taux d'intérêt plus tard en novembre.

Le statisticien du gouvernement, Samuel Kobina Annim, s'exprimant à Accra, a souligné que l'inflation dans les secteurs alimentaires et non alimentaires s'était accélérée, les principaux contributeurs étant l'alimentation, le logement, l'eau, le carburant et les transports, qui représentent ensemble environ deux tiers de l'inflation du mois d'octobre.

Il s'agit de la deuxième hausse mensuelle consécutive de l'inflation des prix à la consommation au Ghana, un pays riche en cacao, en or et en pétrole, qui s'efforce de se remettre d'une grave crise économique. Le taux d'inflation d'octobre est le plus élevé depuis juin, ce qui souligne la persistance des pressions inflationnistes.

Points clés à retenir

Le pic d'inflation du Ghana survient dans un contexte d'efforts de redressement économique, y compris la conclusion imminente de la restructuration de sa dette, avec 13 milliards de dollars d'obligations internationales récemment restructurées. En outre, le Ghana a conclu un accord de troisième examen avec le Fonds monétaire international concernant son programme de prêt de 3 milliards de dollars. La hausse de l'inflation, due à l'augmentation des prix dans les secteurs essentiels, pourrait inciter la banque centrale à maintenir ou à augmenter les taux d'intérêt en novembre pour contrer d'autres pressions sur les prix. Les réformes fiscales du gouvernement et le soutien du FMI soulignent les efforts déployés pour stabiliser l'économie ghanéenne dans un contexte difficile. Toutefois, la hausse de l'inflation pourrait entraver la dynamique de reprise, en affectant potentiellement la consommation et l'investissement.