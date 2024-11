Addis Abeba — L'Éthiopie est sur le point de devenir le principal bénéficiaire au sein du bloc BRICS, a noté l'ambassadeur de Russie en Éthiopie, Evgeny Terekhin.

Lors d'une conférence de presse sur les résultats du 16e Sommet des BRICS mardi, l'ambassadeur Terekhin a dévoilé que l'Éthiopie a fait entendre sa voix en soulignant qu'il devrait y avoir une réforme du système financier mondial et qu'une place devrait être accordée à l'Afrique au Conseil de sécurité des Nations Unies.

Avec une population nombreuse et productive, un solide héritage de participation internationale, des avantages géographiques stratégiques et une diversité économique émergente, l'Éthiopie est sur le point de devenir le principal bénéficiaire au sein du bloc BRICS, a-t-il expliqué. « L'entrée de l'Éthiopie dans les BRICS représente une nouvelle ère pleine d'espoir pour la nation sur la scène internationale, promettant des avantages politiques et économiques », a-t-il souligné.

En outre, il a déclaré que le bloc plaide en faveur des réformes du FMI et de la Banque mondiale et de son engagement en faveur d'un développement et d'une sécurité mondiaux équitables.

La croissance et l'expansion de l'organisation intergouvernementale Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud (BRICS) ont présenté une forme alternative de coopération mondiale, a-t-il ajouté. Selon lui, ce nouveau paradigme idéologique cherche à défier le système mondial unipolaire en accentuant, en reconnaissant et en exploitant le rôle des pays du Sud et des économies émergentes dans les sociétés économiques, le commerce, le développement des infrastructures, la paix et la sécurité.

%

Le bloc est guidé par les principes d'égalité souveraine, de coopération stratégique, d'inclusion et, surtout, de multilatéralisme, a-t-il souligné.

« L'Éthiopie entretient déjà des relations solides avec plusieurs pays BRICS, ayant développé des liens d'import-export importants avec la Russie, la Chine et l'Inde. De même, l'Éthiopie et les Émirats arabes unis bénéficient d'échanges commerciaux florissants. De plus, l'Afrique du Sud accueille une importante diaspora éthiopienne, ce qui ajoute une dimension supplémentaire à ces relations bilatérales », a ajouté Terekhin.

La contribution de l'Éthiopie à la sauvegarde de la paix et de la sécurité a été soulignée lors du sommet, a-t-il souligné, ajoutant que « les pays présents au sommet ont montré une plus grande volonté de coopérer avec l'Éthiopie dans ce domaine ». « Les BRICS se distinguent comme une coalition formidable avec une population croissante, des économies dynamiques et des capacités de sécurité croissantes. L'Éthiopie, compte tenu de la taille de sa population, de son potentiel économique et de son importance géopolitique, devrait bénéficier énormément de son adhésion aux BRICS », a-t-il expliqué.