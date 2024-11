Ile Maurice: L'image de la femme en otage de la propagande

Depuis quelques jours, les bandes sonores diffusées par Missie Moustass et autres alimentent la polémique en révélant des conversations intimes de figures politiques majeures. Au coeur de ces enregistrements, l'image de la femme semble être instrumentalisée, devenant un outil de propagande dans des échanges au contenu explicite. L'un de ces enregistrements présente une voix attribuée au Premier ministre (PM), Pravind Jugnauth, en pleine conversation avec l'homme d'affaires Rakesh Gooljaury, évoquant des relations personnelles du ministre Avinash Teeluck et d'une femme et mentionnant l'existence supposée de sextapes les impliquant.

Dans un autre enregistrement, une voix attribuée au commissaire de police, Anil Ku- mar Dip, semble échanger avec une policière sur des sujets intimes. Ces fuites ne s'arrêtent pas là. En fin de semaine dernière, un compte nommé Anonym Moris a fait son apparition sur TikTok, visant des membres de l'Alliance du changement. L'un des enregistrements met en avant une voix attribuée à Patrick Assirvaden, discutant avec une femme qu'il aurait rencontrée plus tôt. Ces diffusions incessantes de bandes sonores montrent que plusieurs personnes semblent disposer d'un accès privilégié à ces conversations.

Au-delà de l'aspect politique, ces enregistrements reflètent une instrumentalisation de l'image de la femme, désormais au centre d'une guerre de propagande. Dans une bande diffusée hier, Rakesh Gooljaury évoque une vidéo qui circulerait, montrant la femme avec le ministre, bien que seuls ses cheveux soient visibles pendant environ 15 à 20 secondes. Curieux, le PM demande qui a filmé cette scène et Rakesh Gooljaury lui répond que c'est le ministre lui-même. Celui-ci aurait ensuite envoyé la vidéo à la femme, qui l'aurait partagée avec un collègue. Conseillant le PM sur la manière de gérer celle-ci, la fin de son contrat prévue pour février, Rakesh Gooljaury insiste sur une approche prudente. Il continue ensuite à faire des allégations sur le ministre. Le PM exprime alors le désir d'obtenir une copie de ces vidéos.

Rakesh Gooljaury en vedette

Le dixième épisode de la série Missie Moustass, intitulé «Rakesh Gooljaury Judas Promax», a été publié hier sur YouTube, apportant de nouveaux éléments dans le feuilleton politico-médiatique. Rakesh Gooljaury y joue le rôle d'informateur et rapporte plusieurs faits marquants à Pravind Jugnauth.

Tout d'abord, il avertit le PM de la publication imminente par Roshi Bhadain d'un dossier sur l'hôtel Maradiva, propriété de la belle-famille du chef du gouvernement. Ce dossier porterait sur des emprunts de l'hôtel auprès de la State Bank of Mauritius (SBM). Roshi Bhadain, avec l'aide d'Akilesh Deerpalsingh, aurait obtenu ces informations via deux employés de la SBM.

Le deuxième rapport de Gooljaury concerne Paul Foo Kune et son épouse, qui, selon lui, se seraient rendus au Royaume-Uni pour rencontrer Roshi Bhadain. Rakesh Gooljaury suggère alors à Jugnauth de vérifier cette information auprès du bureau de l'immigration.

Enfin, le troisième point rapporté concerne Roshi Bhadain et son épouse, qui, selon Rakesh Gooljaury, seraient revenus précipitamment d'Angleterre après avoir été confrontés à des journalistes insistant sur l'affaire Britam. Fait surprenant, Gooljaury affirme avoir obtenu ces informations directement du couple Bhadain.

Sujet de PNQ communiqué

Dans une autre série, lors d'un appel, Rakesh Gooljaury informe le PM que le leader de l'opposition de l'époque, probablement Xavier-Luc Duval (XLD), lui aurait confié en amont le thème de sa prochaine question parlementaire (PNQ), qui porterait soit sur la drogue, soit sur l'éducation. Chose que nie XLD.

Par ailleurs, Rakesh Gooljaury semble agir en intermédiaire, tout comme Showkutally Soodhun, dans des discussions de financement politique. Il évoque ainsi au PM l'intérêt d'un promoteur d'une Smart City à Domaine Les Pailles à contribuer à un rassemblement du 1er-Mai. Le PM réagit positivement : «Bien sir, zot kapav.» Rakesh Gooljaury suggère également que Pravind Jugnauth rencontre un certain Ramen Sawmynaden, mais ce dernier hésite.

Dans la deuxième partie de cet épisode, des photos montrent des conversations téléphoniques entre Pravind Jugnauth et Gooljaury. La personne au bout du fil informe le PM qu'elle a discuté avec un certain Medhi, qui lui aurait précisé que lui, Seebaluck et Wenda surveillent le processus de recomptage des votes. De plus, Medhi aurait signalé qu'il existe une autre candidate pour le poste de Directeur des poursuites publiques (DPP), «enn bon tifi ki apel Geereesha Topsy ki travay dan biro Maneesh».

Dans un extrait sonore suivant, une voix semblable à celle de Rakesh Gooljaury contacte le PM en urgence pour l'informer d'un incident impliquant Kailesh Jagutpal, qui aurait agressé un imam. Cet événement remonterait à juillet 2022, au bureau de l'ancien ministre de la Santé. Le PM, surpris, réagit : «Kouma linn al fer sa li?» Gooljaury tente de calmer la situation en expliquant que l'avocat de l'imam est prêt à intervenir, mais qu'il l'a invité à patienter. Le PM approuve la démarche. Pour rappel, l'imam Peerbux, health care assistant, était parti voir le ministre pour un problème de mutation. Il était représenté par Mes Adrien Duval et Alexandre Le Blanc.

Hier soir, Missie Moustass a annoncé la prochaine saison pour ce matin, «anou dekuver nou vre premie minis (sic)...».