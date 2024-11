Ile Maurice: «Je ne suis pas intéressé par la politique conventionnelle»

interview

Dans le cadre des élections législatives, nous avons interrogé le Dr Bertrand Chung Chai Tsang, candidat indépendant dans la circonscription n° 19 (Stanley-Rose-Hill). Après 17 ans dans le secteur public, il a démissionné, soulignant un manque de transparence au sein du ministère de la Santé et un déficit de liberté d'expression. Il aborde aussi sa vision du système de santé à Maurice et ses objectifs en politique, notamment en matière de prévention du cancer gynécologique.

Quel est votre parcours personnel et professionnel ?

Âgé de 47 ans et habitant de Rose-Hill, j'ai obtenu mon diplôme de médecine au SSR Medical College en 2007. J'ai débuté comme médecin interne à l'hôpital Dr A.G. Jeetoo, travaillant sous contrat jusqu'à mon enregistrement auprès du Medical Council en 2009. En 2013, j'ai été confirmé dans la fonction publique et transféré à l'hôpital Victoria à Candos en 2018. Récemment diplômé d'un master en santé publique, j'ai été nommé responsable de la Sports Medical Unit au ministère de la Jeunesse et des Sports le 6 septembre 2024, mais j'ai démissionné le 21 octobre, juste avant le Nomination Day. Je suis actuellement sans emploi (rires).

Pourquoi avez-vous décidé de démissionner ?

Cette décision a été réfléchie pendant six mois. Je pense que mon expertise me permettra de lancer ma propre consultation. Je considère que le système de santé à Maurice doit être révisé, notamment en ce qui concerne la transparence et la liberté d'expression au sein du ministère de la Santé.

Quels sont vos objectifs en tant que candidat ?

Je souhaite améliorer le système de santé, en me concentrant sur l'obésité, les maladies non transmissibles, la gestion des vaccins et l'analyse des causes de décès, en particulier liées au Covid-19 et au cancer.

Pourquoi vous engager en politique ?

Je ne suis pas intéressé par la politique conventionnelle, mais je veux apporter un changement significatif en respectant autrui et en établissant un ordre dans notre société.

Quelles valeurs vous motivent dans ce domaine ?

Je défends des valeurs d'intégrité, de justice sociale, d'égalité et de diversité.

Parlez-nous de votre livre sur l'étude du cancer...

Mon livre, basé sur ma thèse de master, traite de la prévention du cancer gynécologique chez les femmes, avec 29 participantes. Il vise à sensibiliser à l'importance du dépistage et de la prévention, en fournissant des informations sur les types de cancers gynécologiques, les facteurs de risque et les recommandations pour un suivi médical. J'espère qu'il contribuera à la lutte contre ces cancers et incitera les femmes à prendre soin de leur santé.