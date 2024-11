Afrique: CAN U17 - Le Sénégal vainqueur du tournoi de l'UFOA A

Lors d'une finale héroïque de la Coupe U17 de l'UFOA A, le Sénégal a battu le Mali 5-4 aux tirs au but, après un match nul de 3-3 à l'issue du temps réglementaire, lundi soir.

Les Sénégalais, en dépit d'un début difficile où ils ont été menés de deux buts, ont réussi une remontée spectaculaire pour décrocher le titre devant un public en liesse, et ce, malgré la domination initiale du Mali.

Les deux équipes qui s'affrontaient en finale avaient déjà assuré leur participation à la CAN U17 CAF TotalEnergies 2025, et l'enjeu de ce match était le titre régional. Les Aiglons ont étonné le public dès la première minute avec un but de Seydou Dembélé, suivi d'un second but de Bakary Simpara juste avant la mi-temps, à la 43e minute, positionnant ainsi le Mali comme favori.

Néanmoins, les Lionceaux de la Teranga ont réalisé une remontée impressionnante durant la seconde période. Malgré la défaite, le Mali a su s'illustrer sur le plan individuel, avec Lassine Sinaba élu meilleur gardien, Bakary Simpara en tant que meilleur buteur, et Seydou Dembélé couronné joueur du tournoi.

Cette victoire constitue un accomplissement marquant pour le pays hôte, qui a démontré une résilience exceptionnelle en inversant ce qui semblait être un handicap insurmontable face aux champions en titre.

Yamar Ndiaye a lancé le retour de son équipe en marquant un but à la 48e minute, suivi par l'égalisation d'Étienne Mendy seulement cinq minutes plus tard. Ndiaye a ensuite inscrit un autre but à la 63e minute, permettant ainsi au Sénégal de prendre une avance surprenante.

Le suspense était relancé lorsque Aboubacar Camara a inscrit un but égalisateur pour le Mali à la 67e minute, entraînant la finale vers une séance de tirs au but où le Sénégal a remporté la victoire 5-4.