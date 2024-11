Tunisie: 35e édition des JCC - Ennafoura de Salma Baccar en Séance Spéciale

En Hommage à Salma Baccar, pionnière du cinéma tunisien, « Ennafoura » (La Maison Dorée), son dernier long métrage, sera présenté en séance spéciale lors de la 35e édition des Journées Cinématographiques de Carthage qui se tiendra du 14 au 21 décembre 2024. Ce film de fiction, coécrit avec Emna Rmili, sera projeté en avant-première mondiale.

La fable se focalise sur le sit-in « Errahil » (Dégagez), qui s'est tenu en été 2013 après l'assassinat du martyr Mohamed Brahmi, et où la grande histoire se mêle à la petite histoire à travers le vécu de trois femmes, entre enthousiasme et douleur, rêve et désillusion. Le film déroule des documents visuels, des éléments pivots, entre images et scènes du sit-in dont certaines sont inédites.

Les principaux rôles sont campés par Rym Riahi, Amira Dérouiche, Khaled Houissa et Ali Bennour. Salma Baccar, particulièrement connue en tant que cinéaste de la cause des femmes, a réalisé plusieurs courts et longs métrages, entre fiction et documentaire, dont « Fatma 75 », « La danse du Feu », « Fleur d'Oubli » et « El Jeida ».