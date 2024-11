Tunisie: CMR - Maddouri annonce des mesures pour redynamiser le secteur de la santé

Le Chef du gouvernement, M. Kamel Maddouri, a présidé hier après -midi un conseil ministériel restreint au Palais du gouvernement à la Kasbah, consacré à l'examen de plusieurs dossiers liés au secteur de la santé et à la couverture sanitaire. Ont assisté à cette réunion Mme la ministre des Finances, Sihem Boughdiri Nemssia, et les ministres de la Santé, Mustapha Ferjani, des Affaires sociales, Issam Lahmar , du Commerce et du Développement des exportations, Samir Abid, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Mondher Belaid, ainsi que le Secrétaire d'État chargé de la transition énergétique auprès de la ministre de l'Industrie, Wael Chouchan.

Le Chef du gouvernement a souligné, en ouverture de la séance, l'importance de concrétiser les dispositions constitutionnelles relatives au droit à la santé, à la sécurité et à la qualité des services de soins, ainsi qu'à la couverture sociale.

Il a insisté sur la nécessité de mettre en place des programmes et des politiques innovants pour réhabiliter le secteur public de la santé et en améliorer l'efficacité, conformément aux directives du Président de la République visant à établir une couverture sanitaire pour tous les Tunisiens, et à procéder à une révision en profondeur du système d'assurance maladie afin d'assurer une prise en charge équitable et de qualité.

Après délibération, le conseil a adopté une série de décisions urgentes comprenant notamment :

- Le Renforcement des ressources financières pour la Pharmacie centrale par des fonds supplémentaires en plus des versements mensuels de la Caisse nationale d'assurance maladie.

- La Garantie du versement des contributions en suspens des caisses sociales auprès de plusieurs établissements publics afin de permettre le règlement des créances de la Pharmacie centrale et des structures publiques de santé.

- La Mise en place de mécanismes pour une meilleure gestion de la distribution et de la prise en charge des médicaments.

- L'Amélioration de la coordination entre le Ministère de la Santé et la Caisse nationale d'assurance maladie pour optimiser les critères de prise en charge des services de santé selon les normes et pratiques internationales.

- La Création d'une commission unifiée pour fixer les prix des médicaments de manière régulière sous la supervision de l'Agence nationale des médicaments, et avec la participation des ministères concernés.

- Le Lancement d'une révision approfondie du système d'assurance maladie en tenant compte des études évaluatives réalisées et des suggestions des parties prenantes du secteur.

- La Mise en place d'un comité de pilotage incluant des représentants de la présidence du gouvernement, des ministères de la Santé, des Finances, des Affaires sociales et des professionnels de la santé, chargé de rendre les structures publiques de santé plus attractives et d'optimiser l'emploi des compétences et des équipements médicaux. Il s'agit aussi de fournir les conditions de travail décentes pour le personnel médical et paramédical afin d'assurer leur motivation et de préserver la référence du secteur public.

- Le Renforcement des outils de gouvernance, de la transformation numérique et de la surveillance pour améliorer la gestion des structures publiques de santé.

- L'Accélération de la mise en place du système d'échange de données électroniques entre la Caisse nationale d'assurance maladie et les prestataires de services de santé dans les secteurs public et privé, en garantissant les moyens nécessaires à la généralisation de la carte de soins électronique.

Ces mesures visent à renforcer l'efficacité du secteur de la santé en Tunisie, tout en assurant une prise en charge équitable et de qualité pour l'ensemble des citoyens.