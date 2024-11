Tunisie: Vie associative - La musique, pour plus d'harmonie (II)

Tous les collèges et lycées de Tunisie, soit 593 établissements de l'enseignement secondaire public couvrant la totalité du territoire, accueillent des clubs de musique implantés par l'association Tunisia88 créée en 2017.

Tout d'abord, pourquoi cette appellation «Tunisia88» ? Les fondateurs précisent qu'«il s'agit d'un projet de 88 concerts éducatifs centrés sur les lycées couvrant les 24 gouvernorats de la Tunisie. Ces concerts sont présentés avec la conviction que la musique cultive le respect de la différence et que les artistes peuvent être des citoyens du monde».

Ces clubs ont la particularité de s'inscrire en marge du programme d'enseignement officiel et d'être dirigés par des étudiants qui assurent aux adhérents une formation à la créativité et au leadership selon un cycle annuel d'activités qui comprend diverses activités hebdomadaires.

Un modèle d'une relève hautement compétente

«Chaque Club Tunisia88 est guidé par un(e) élève élu(e) par les membres de club, et un mentor qui, généralement travaille, comme professeur dans le même lycée, mais qui n'est pas forcément un professeur de musique», indique le site de l'association. Derrière ces équipes s'activent les Alumni. Ce mot, d'origine latine (alumnus au masculin, alumna au féminin), et qui veut tout simplement dire «diplômés», désigne les anciens membres des clubs qui, devenus étudiants ou ayant accédé à la vie active, ont choisi de continuer sur leur lancée et se sont perfectionnés dans divers domaines entrant dans les formations dispensées par l'association ainsi que dans la gestion des clubs au quotidien. Ils encadrent bénévolement les équipes, mais assurent également leur soutien tant au plan pédagogique qu'à celui logistique.

%

A cette fin, ils auront eux-mêmes bénéficié de formations très poussées par des experts nationaux et même internationaux. On voit en eux le modèle de la relève hautement compétente qui, demain, assurera la marche du pays.

Suivant des cycles annuels

Maintenant, quid de ces cycles annuels qui constituent le programme de l'association ? L'année est divisée en quatre trimestres. Le premier, allant de janvier à mars, est consacré à la «communauté», terme qui désigne la phase de constitution des clubs et de leur «rodage» par certaines actions qui instaurent parmi les membres un esprit d'équipe et d'initiatives.

D'avril à juin, on procède au sein des clubs à l'«ajournement», une sorte de mise à jour se traduisant par les élections, des actes de service et l'intégration des nouveaux leaders. Juin, juillet et août sont consacrés aux «célébrations et visions», soit la participation à des concerts, des rencontres avec les Alumni et des formations au leadership. Enfin, octobre, a et décembre sont réservés aux formations en matière de créativité, aux concours de composition de chansons et à l'audition des chœurs. A suivre...