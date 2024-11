Tunisie: Fondation Abdulla Al Ghurair pour l'Éducation et la Fondation pays pour le développement - Lutter contre le chômage des jeunes

Grâce à des collaborations innovantes, la Fondation Abdulla Al Ghurair des Emirats arabes unis vise, en coopération avec la Fondation Tunisie pour le développement, à soutenir des résultats durables garantissant la formation et l'inclusion des jeunes dans le monde de l'emploi. « L'ambassade des Émirats arabes unis en Tunisie se déclare prête à soutenir les initiatives et les projets en faveur de la jeunesse, afin de favoriser la coopération entre les deux pays », déclare Son Excellence Imane Ahmed Salami, ambassadrice des Émirats arabes unis à Tunis.

La Fondation Abdulla Al Ghurair pour l'Education (FAG) a organisé hier, mardi 5 novembre, en collaboration avec la Fondation Tunisie pour le développement (FTD), un évènement régional à Tunis sous l'intitulé « Construire un avenir durable : des partenariats innovants pour le développement inclusif des compétences dans la région arabe » en présence de Son Excellence Imane Ahmed Salami, ambassadrice des Émirats arabes unis à Tunis.

Ont pris part à cet évènement plusieurs experts du monde de l'éducation, de représentants d'ONG et d'agences de développement d'entreprises relevant du secteur privé et de philanthropes. En point de mire, la lutte contre le chômage des jeunes et l'exploration de la demande croissante de compétences vertes et numériques dans la région arabe.

Émirats arabes unis et Tunisie : raffermir les liens de coopération

Lors de son allocution, l'ambassadrice des EAU a souligné l'alignement de son pays sur les normes internationales et les objectifs de développement durable, en veillant à ce que les jeunes acquièrent des compétences pertinentes pour le marché du travail tout en contribuant au progrès national. La FAG pour l'éducation joue un rôle prépondérant dans ce contexte avec son initiative ciblant initialement 25.000 jeunes étudiants et qui s'étend à la Jordanie, à la Tunisie et au Liban.

L'ambassadrice des EAU a souligné que l'initiative en Tunisie a reçu un accueil positif et vise à former plus de 2 000 jeunes Tunisiens en deux ans. Elle a mis en exergue la richesse de la Tunisie en termes de jeunes compétences et la nécessité de les soutenir. « L'ambassade des Émirats arabes unis en Tunisie se déclare prête à soutenir les initiatives et les projets en faveur de la jeunesse, afin de favoriser la coopération entre les deux pays ».

Programme régional « Nomu» mise sur les compétences vertes et numériques

Les discussions des participants ont porté sur la collaboration intersectorielle, avec des contributions de représentants de l'entreprise numérique Coursera, de la Méditerranéen School of Business et de l'Organisation internationale du travail (OIT) axées en particulier sur la manière par laquelle les partenariats peuvent faire créer et évoluer les solutions innovantes. Le taux de chômage des jeunes entre 15 et 24 ans qui s'élève à 37,7% en Tunisie a prouvé l'urgence et l'importance de mettre en place des initiatives de perfectionnement auxquelles le programme régional « Noumou» (traduire développement) vise à contribuer tout en mettant l'accent sur les compétences vertes et numériques.

Il est à rappeler que ce programme a été lancé en Tunisie en novembre 2023. Il est considéré comme une extension de l'initiative locale « Noumou » lancée en 2022 aux Emirats arabes unis.

Dans une déclaration à notre journal La Presse, Dana Tijani de la Fondation Abdulla Al Ghurair, a expliqué que le programme « Noumou » est une initiative dont l'objectif vise à développer et appuyer les compétences des jeunes dans le monde arabe en favorisant leur accès au monde de l'emploi. La Fondation Abdulla Al Ghurair avait décidé d'étendre cette initiative locale à l'ensemble de la région arabe, à commencer par la Jordanie et la Tunisie et le Liban. Environ 25 mille étudiant(e)s ont pu profiter de ce programme dans le monde arabe. En Tunisie, la FAG travaille en étroite collaboration avec la FTD en vue de toucher certaines régions et améliorer les conditions de vie des jeunes.

Selon la Jordanienne Dana Tijani, 2.000 étudiant(e)s sont ciblés par ce programme. 85% d'entre eux ont déjà pu profiter de ces programmes et accéder à l'emploi grâce à la coopération avec des entreprises privées. Deux autres programmes inhérents à la digitalisation de l'économie sont prévus en Tunisie et vont cibler environ 5.000 étudiant(e)s avec l'appui d'entreprises impliquant les jeunes.

Favoriser la collaboration régionale

Parmi les plus grandes priorités de la FTD, la réduction de l'écart au niveau de l'employabilité et la lutte contre le chômage des jeunes. Grâce à des initiatives pédagogiques innovantes et durables, le programme régional « Noumou » a permis, en moins d'un an, de former plus d'un millier de jeunes et de créer 900 emplois, a déclaré, à son tour, Badeddine Ouali, président de la FDT.

« La philanthropie stratégique ne se résume pas à un simple soutien financier, elle tend à favoriser des solutions durables », a déclaré Dr Sonia Ben Jaafar du comité exécutif de la FAG. Et d'ajouter : « Grâce au programme « Noumou », nous nous attaquons aux causes profondes du chômage des jeunes en les préparant à acquérir les compétences requises pour la main-d'oeuvre de demain. En Tunisie, nous concentrons nos efforts sur la création de solutions évolutives et adaptables au niveau local», en soulignant l'importance de la collaboration régionale et des partenariats avec des organisations comme la FDT.

L'AFG a appelé à cette occasion à des partenariats plus étroits et à une meilleure utilisation des ressources pour privilégier le développement des compétences des jeunes. Grâce à des collaborations innovantes, elle vise à soutenir des résultats durables garantissant la formation et l'inclusion de jeunes dans le monde de l'emploi.

Créée en juillet 2015, la Fondation Abdulla Al Ghurair est l'une des plus importantes initiatives d'éducation philanthropique dans le monde arabe. Son objectif est de permettre aux jeunes arabes de s'épanouir grâce à l'éducation et de contribuer au développement de la région.

La Fondation Tunisie pour le développement (FTD) a pour but de promouvoir et d'accompagner, dans le cadre de la coopération internationale, le développement économique et social de la Tunisie. Elle entend ainsi privilégier des opérations en Tunisie, destinées à favoriser notamment l'emploi des jeunes ou encore à corriger les déséquilibres régionaux et assurer ainsi l'égalité entre les femmes et les hommes.