Sénégal: Saint-Louis - Renforcement de capacités des jeunes et des femmes sur le processus électoral

Saint-Louis — Des femmes et des jeunes originaires des régions de Saint-Louis, Louga et Matam ont participé mercredi à un atelier de formation et de renforcement des capacités sur le processus et le cycle électoral organisé par l'Alliance pour la migration, le leadership et le développement (AMLD) en partenariat avec l'Organisation internationale de la francophonie (OIF), a constaté l'APS.

Organisé dans le cadre de la mise en oeuvre du projet "Leadership politique : participation des femmes et des jeunes aux élections législatives du 17 novembre 2024", l'atelier porte entre autres objectifs sur la conduite de la campagne électorale ainsi que les enjeux et défis liés à la participation politique des femmes et des jeunes, indique un document remis à la presse.

"Nous sommes ici au Lycée technique André Peytavin (LTAP) pour présider un atelier sur le processus électoral. L'importance de cet atelier repose essentiellement sur le partage d'informations concernant le processus électoral mais également c'était une occasion pour nous de parler aux femmes et aux jeunes, sur l'importance du vote et la transparence dans le déroulement des opérations", a dit Abdou Khadre Dieylani Bâ, adjoint au préfet du département de Saint-Louis.

L'autorité administrative s'entretenait avec journalistes en marge de l'ouverture officielle de l'atelier de formation et de renforcement de capacités des jeunes et des femmes sur le processus électoral.

M. Bâ a magnifié l'engagement sans faille des femmes et des jeunes, ces dernières années, dans le processus électoral mais également leur intégration dans les instances politiques.

Aïda Mbaye Dieng, adjointe au maire de Saint-Louis, point focal de l'AMLD, a de son côté, relevé "la pertinence" de la tenue de cet atelier.

"Dans le processus électoral aujourd'hui, nous sommes en train de tout faire pour que les femmes et les jeunes soient représentatifs au niveau de ces institutions. Et pour participer, il faut comprendre. C'est pourquoi cet atelier a été organisé pour faire comprendre aux femmes et aux jeunes, le processus électoral", a expliqué Mme Dieng.

La présidente de l'AMLD, Ndioro Ndiaye, a insisté dans sa prise de parole, sur le rôle important que jouent les femmes et les jeunes dans le processus électoral.

Thiamba Seck, conseiller départemental, Papa Fara Diallo, professeur de Sciences politiques à l'Université Gaston Berger (UGB), Fara Ndiaye, président du Conseil régional de la jeunesse (CRJ) de Saint-Louis, entre autres, personnalités ont pris part à cet atelier de formation.

Les objectifs généraux de cet atelier sont, d'informer, sensibiliser, former et renforcer les capacités des femmes et des jeunes mais aussi et surtout de convaincre les partis politiques, les leaders communautaires et autorités religieuses sur la nécessité d'améliorer la présence et la participation des femmes ainsi que des jeunes dans la vie politique du Sénégal.