Sénégal: Plusieurs accords en vue à l'issue de la commission mixte de coopération bilatérale

Dakar — Le Sénégal et la Mauritanie ont signé plusieurs accords de partenariat à l'issue de la treizième session de la grande commission mixte de coopération entre les deux pays clôturée mardi dans la capitale mauritanienne, a appris l'APS de source médiatique.

Les deux parties ont paraphé "un projet d'accord-cadre de coopération dans le domaine de la transformation numérique, de l'innovation et de la modernisation de l'administration, un projet d'accord de coopération dans le domaine du commerce", rapporte l'Agence mauritanienne d'information (AMI).

Elle rappelle que la session de coopération bilatérale de deux jours a été présidée par la ministre Sénégalaise de l'Intégration africaine et des Affaires étrangères, Yassine Fall et son homologue Mauritanien des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Mauritaniens de l'extérieur, Mohamed Salem Ould Merzoug.

Le Sénégal et la Mauritanie envisage ainsi de renforcer leur coopération dans le domaine de l'information, des médias et de la formation aux métiers.

Yassine Fall et Mohamed Salem Ould Merzoug se sont accordés sur "un projet de protocole d'accord de coopération dans le domaine de la fonction publique et de l'emploi, un projet d'accord-cadre de coopération sportive et un projet d'accord sur les conditions d'entrée sur le territoire".

Dans ce même sillage, les ambassadeurs des deux pays ont également signé un protocole d'accord dans le domaine de la lutte contre la traite des êtres humains et le trafic de migrants.

Ils se sont entendus sur la mise en oeuvre d'un programme de coopération dans le domaine de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation, un protocole d'accord dans le domaine de l'élevage et un accord de coopération dans le domaine de la santé animale, de la santé publique vétérinaire et de la production animale.

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Mauritaniens de l'extérieur a magnifié les efforts déployés par les experts des deux pays dans le cadre de cette session bilatérale.

"Les importantes décisions et recommandations adoptées constitueront un levier fort qui donnera un nouvel élan aux relations fraternelles et à l'excellente amitié entre nos deux pays", a-t-il déclaré dans des propos rapportés par l'AMI.

De son côté, la ministre Sénégalaise de l'Intégration africaine et des Affaires étrangères a salué "la nouvelle dynamique donnée à la coopération sénégalo-mauritanienne dans des secteurs stratégiques".