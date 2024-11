Tunisie: Conect International - Un stand pour 20 entreprises tunisiennes au salon international des importations à Shangai

Suite au succès de ses missions économiques en Chine en 2023, CONECT INTERNATIONAL conduit une délégation tunisienne de plus de 20 entreprises aux secteurs variés pour participer à la septième édition du Salon international des importations de Chine, qui se tient du 5 au 10 novembre 2024 dans la ville de Shanghai, en Chine.

Cette participation, organisée par CONECT INTERNATIONAL pour la seconde année consécutive, se déroule en collaboration avec l'Ambassade de Tunisie à Pékin, l'Ambassade de Chine en Tunisie, et l'Office national du tourisme tunisien.

Le pavillon tunisien, s'étendant sur une superficie de 132 mètres carrés, réunit plusieurs secteurs, incluant les produits alimentaires, le tourisme, l'artisanat, et d'autres industries.

Le Salon international des importations de Chine à Shanghai est l'un des événements économiques les plus importants, offrant aux pays en développement, tels que la Tunisie, une occasion unique de promouvoir leurs produits directement auprès des principaux importateurs chinois. Le marché chinois témoigne d'un intérêt croissant pour les produits tunisiens, notamment l'huile d'olive, les dattes, et les grenades.

Cette septième édition du salon devrait accueillir des visiteurs provenant de 152 pays, régions et organisations internationales. La journée d'ouverture a été marquée par la visite de Son Excellence l'Ambassadeur Adel Larbi, Ambassadeur de la République tunisienne en Chine, ainsi que de M. Anouar Chetoui, représentant de l'Office national du tourisme tunisien en Chine. Cette visite a permis de discuter des opportunités de coopération et de renforcer les exportations des produits tunisiens vers le marché chinois, qui est l'un des plus importants au monde en termes de taille et de pouvoir d'achat.

%

La tenue de ce salon coïncide avec le 60e anniversaire des relations bilatérales tuniso-chinoises, ainsi que le 11e anniversaire de l'initiative « la Ceinture et la Route » proposée par le président chinois Xi Jinping. Les échanges commerciaux entre la Tunisie et la Chine ont atteint environ 763 millions de dollars américains entre janvier et avril 2023, enregistrant une augmentation annuelle de 12,5 %.

Le marché chinois revêt une importance stratégique pour la Tunisie, offrant une opportunité de renforcer ses exportations de produits diversifiés, de haute qualité et à forte compétitivité. Les produits tunisiens, tels que l'huile d'olive, les dattes et les produits agricoles, sont reconnus pour leur qualité et leur conformité aux normes internationales, les rendant particulièrement attractifs sur les marchés internationaux, notamment en Chine, qui se distingue par une consommation élevée et une demande accrue pour des produits de qualité supérieure.

Par ailleurs, le nombre de touristes chinois en Tunisie a considérablement augmenté ces dernières années, passant de 8 000 en 2016 à 30 000 en 2019. Pour soutenir cette tendance, la Tunisie a adopté depuis quelques années une politique d'exemption de visa pour les touristes chinois, facilitant ainsi l'augmentation du nombre de visiteurs chinois en Tunisie.

D'après communiqué