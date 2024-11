Tunisie: Journée de sensibilisation à l'Ihec - Favoriser l'inclusion des jeunes autistes dans la société

L'association « Yacine » pour les enfants à besoins spécifiques organisera samedi prochain, une journée de sensibilisation pour la promotion de l'inclusion des jeunes autistes dans la société, et ce, à l'Institut des Hautes Études Commerciales de Carthage.

Nessima Abdessalem, Présidente de l'association, a souligné que cette initiative s'inscrit dans le cadre du projet « Fe3ila » (Active), financé par l'Union européenne et mis en oeuvre en partenariat avec le ministère de la Jeunesse et des Sports. « La journée de sensibilisation vise principalement à renforcer la sensibilisation à l'importance d'aider les personnes autistes et de les encourager afin qu'elles puissent participer activement dans divers domaines de la vie », a-t-elle fait savoir.

Elle a ajouté que cette journée comprendra une conférence avec la participation de spécialistes en santé mentale, en ergothérapie et en orthophonie, ainsi que des témoignages de parents d'enfants autistes.

À cette occasion, la présidente de l'association « Yacine » a appelé les associations et les centres spécialisés dans le soutien aux personnes autistes à participer à cet événement qui représente une opportunité d'échange des expériences et de partage des compétences. Des ateliers d'inclusion artistique, technologique et sportive seront également organisés pour les jeunes autistes participant à cet événement, leur permettant de découvrir leurs talents et de renforcer leur intégration dans le milieu des jeunes.