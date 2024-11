Gambie: Le president Barrow abandonne les poursuites civiles contre le quotidien The Voice

A la suite d'une réunion avec une délégation conjointe de la fraternité des médias, comprenant l'Union de la Presse de la Gambie, le Conseil des Médias de la Gambie et l'Association des Editeurs de Journaux, sur les affaires civiles et pénales en cours contre les journalistes du quotidien The Voice, le président Adama Barrow a accepté d'abandonner ses poursuites civiles intentées contre le journal.

Le président, à travers ce geste lundi, a réaffirmé son combat et celui de son gouvernement en faveur de la protection de la liberté d'expression et du respect du monde des médias, ajoutant qu'il n'a jamais été dans son intention ni dans celle de son gouvernement de poursuivre les journalistes en justice.

Il a appelé les journalistes à être responsables, à respecter l'éthique de la profession et à donner la priorité à l'exactitude dans leur travail afin d'éviter de déstabiliser la nation.

La délégation des médias a salué ce geste, déclarant que le président a fait un pas de géant vers le maintien de la bonne réputation du pays en tant que bastion de la liberté de la presse.

La direction du quotidien The Voice a également apprécié le geste du président et regretté les inconvénients que sa publication a pu causer au président en tant qu'individu et à son parti.

Les deux délégations ont souligné l'importance d'une meilleure compréhension entre le gouvernement et les médias en tant que partenaires du développement du pays et de la société en général.

