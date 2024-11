Tunisie: Développement durable - L'ambassadrice de Suède en soutien aux initiatives de Tetra Pak à Tunis

Le 31 octobre 2024, Tetra Pak a accueilli dans ses bureaux de Tunis Son Excellence Cecilia Wramsten, ambassadrice de Suède, accompagnée de sa Cheffe de mission adjointe, Matilda Lindén.

Reçue par Zakaria Jameleddine, Directeur commercial et chef de bureau, et Aida Gaha, Responsable Développement durable Maghreb et Afrique de l'Ouest, la délégation a échangé avec l'équipe de Tetra Pak sur plusieurs thèmes stratégiques pour le secteur alimentaire et environnemental.

La visite a mis en lumière l'engagement de Tetra Pak à soutenir les producteurs locaux, allant au-delà de son rôle de fournisseur pour se positionner comme un partenaire stratégique. La délégation suédoise a pris connaissance des dernières innovations de l'entreprise, visant à améliorer la chaîne de production alimentaire et d'emballage tout en respectant des normes durables.

Lors de cette rencontre, l'accent a été mis sur le développement durable et le recyclage des emballages alimentaires, des priorités pour Tetra Pak en Tunisie. L'entreprise a récemment lancé une campagne de sensibilisation sous le slogan « El bako nlemouh ou nreskloh moch nlawhouh », visant à inciter les consommateurs au recyclage des cartons alimentaires.

L'Ambassadrice de Suède a salué cette initiative, soulignant l'importance de telles actions pour l'environnement. En prolongement de cet engagement, le premier « Nordic-Tunisian Sustainable Business Forum » se tiendra le 25 novembre à Tunis. Cet événement, organisé par l'Ambassade de Suède, réunira des représentants nordiques et tunisiens autour de thématiques clés, comme l'énergie renouvelable, la technologie verte et l'économie circulaire.

L'Ambassadrice a encouragé les entreprises suédoises et tunisiennes à participer activement à ce forum, espérant voir naître de nouveaux partenariats durables et profitables pour les deux pays. Son Excellence a réitéré son soutien aux initiatives telles que celles de Tetra Pak, marquant l'intérêt de la Suède pour le développement de projets innovants et respectueux de l'environnement en Tunisie.