Tunisie: Filière oléicole - Optimiser les exportations

Depuis que la production d'huile d'olive a été identifiée comme un secteur stratégique pour le développement économique de la Tunisie, les responsables locaux et internationaux se sont efforcés de rendre les oléiculteurs plus rentables et plus résilients au changement climatique.

L'huile d'olive est l'une des principales productions agricoles de la Tunisie et constitue un produit d'exportation stratégique pour le pays. La Tunisie est en effet le troisième exportateur d'huile d'olive après l'Italie et l'Espagne. Cette position commerciale résulte en partie de la politique de soutien à la filière oléicole, favorisant l'exportation de la production d'huile d'olive.

En termes de production, la Tunisie fait partie des six plus importants producteurs mondiaux. Malgré une tendance haussière, la production tunisienne est caractérisée par une forte variabilité, les rendements étant largement impactés par la pluviométrie. Selon l'Observatoire national de l'agriculture (Onagri), les revenus des exportations d'huile d'olive ont augmenté d'environ 90 % au cours des sept premiers mois de la campagne agricole 2023/24 par rapport à la même période de 2022/23.

La transition vers la vente d'huile en bouteille pourrait augmenter la valeur ajoutée et les recettes en devises, positionnant la Tunisie comme l'un des principaux marchés mondiaux pour la production et l'exportation d'huile d'olive. C'est la notoriété croissante de l'huile d'olive tunisienne qui a contribué à l'augmentation des ventes. Les producteurs tunisiens ont remporté au total 26 prix aux éditions 2024 Nyiooc World Olive Oil Competition.

Améliorer la notoriété et la visibilité

Les données de l'Onagri montrent que la Tunisie exporte l'huile d'olive vers l'Espagne comme première destination, avec 47.4% acheminée vers les ports espagnols, suivie de l'Italie avec 42.2% et les États-Unis en troisième position avec 33.8%. L'Observatoire a en outre indiqué que les ventes d'huile d'olive biologique ont atteint 32,589 tonnes, soit 259 millions de dinars tunisiens (21.9 millions d'euros), et 22.2% du volume total des ventes. Selon la même source, les indicateurs montrent que les exportations d'huile d'olive conditionnée représentent moins de 5% des exportations totales d'huile d'olive biologique, l'Italie, l'Espagne et la France étant les principales destinations.

Pays exportateur par excellence d'huile d'olive, la Tunisie veille à optimiser ses exportations et à les valoriser en mettant en place un ensemble d'actions spécifiques et ciblées. C'est dans ce cadre que le Fonds de promotion de l'huile d'olive conditionnée (Foprohoc) a été créé en 2006.

Il vise l'amélioration de la notoriété et la visibilité de l'huile d'olive tunisienne à l'échelle internationale et vient appuyer les efforts déployés par les industriels tunisiens pour conquérir de nouveaux marchés. La création de ce Fonds, géré par le ministère de l'Industrie et dont la réalisation des programmes de promotion générique a été confiée au Centre technique de l'emballage et du conditionnement Packtec peut être considérée comme étant le point de départ de toute cette stratégie à l'international.

Le Foprohoc représente une initiative spécifique du secteur de l'huile d'olive parfaitement en ligne avec les objectifs généraux de la Tunisie : augmentation de la valeur ajoutée des exportations tunisiennes de produits agricoles et agroalimentaires qui sont dominées par des produits à faible valeur ajoutée, diversification des marchés à l'export vers de nouveaux pays autres que ceux de l'Union européenne, amélioration de la compétitivité de la Tunisie, notamment dans la branche export d'huile d'olive et augmentation de la part de l'huile d'olive conditionnée dans les exportations totales de d'huile d'olive.

Aujourd'hui, l'huile d'olive tunisienne est exportée vers 54 marchés internationaux, notamment ceux de l'Union européenne qui s'accaparent la «part du lion» avec plus de 56.000 tonnes, suivis des Etats-Unis d'Amérique avec 35.000 tonnes dont 7.000 t d'huile conditionnée. La Tunisie a accédé aussi à de nouveaux marchés prometteurs, au cours des dernières années, à savoir la Chine, la Russie, l'Afrique et le Japon...

Grâce à son huile d'olive appréciée pour sa grande qualité, elle s'est également placée sur d'autres marchés lointains et porteurs tels que le Canada, la Corée du Sud, l'Australie, la Russie...