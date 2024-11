Tunisie: Recensement général de la population et de l'habitat - Plus de 10.000 agents mobilisés pour cartographier le pays de demain

Sous l'impulsion de l'État, ce projet national vise à collecter des données démographiques et socioéconomiques détaillées afin de renforcer l'inclusivité et l'efficacité des politiques publiques. Transparence, sécurité des données et participation citoyenne sont au coeur de cette opération.

Lors d'une conférence de presse organisée hier à Tunis pour annoncer le lancement du 13e recensement général de la population et de l'habitat 2024, le ministre de l'Économie et de la Planification, Samir Abdelhafidh, a souligné l'importance capitale de cette opération et rappelé que cet effort national, qui vise à fournir une image précise de la démographie et des conditions socioéconomiques des citoyens, constitue un levier essentiel pour une planification étatique alignée sur les besoins réels de la population.

Un projet au service du développement équitable

Abdelhafidh a insisté sur la portée stratégique de cette opération, la qualifiant d'investissement pour l'avenir. «Ce recensement permet de collecter des données détaillées sur la répartition des habitants, leur niveau de vie et leurs conditions économiques et sociales», a-t-il indiqué, précisant que ces informations serviront de base à des politiques publiques plus inclusives et équitables.

%

En effet, le recensement permettra de cartographier avec précision les besoins et les priorités en matière de développement, une étape cruciale pour réduire les disparités socioéconomiques entre les différentes régions du pays.

La ministre a ajouté que l'initiative est particulièrement innovante, grâce à l'intégration de technologies numériques avancées et d'applications spécifiques, afin d'assurer une collecte de données rapide et précise. Selon le ministre, la formation des équipes tunisiennes aux standards les plus élevés en matière de collecte et d'analyse est un atout majeur pour la réussite de cette action. «Ce projet repose sur une large mobilisation citoyenne et la coopération de tous les partenaires, pour garantir une collecte et une analyse des données rigoureuses et sécurisées», a-t-il encore précisé.

Ainsi, à partir d'aujourd'hui, 6 novembre, les agents de recensement commencent à se déployer sur le terrain, recueillant les réponses des familles tunisiennes par le biais d'un dialogue direct et personnalisé.

La campagne s'étendra jusqu'à fin septembre 2025, couvrant ainsi l'ensemble du territoire tunisien.

Participation citoyenne et protection des données

Sur un autre plan, Samir Abdelhafidh a rappelé que la réussite de ce recensement dépend de la coopération des citoyens, tout en assurant que la confidentialité des données est une priorité absolue. «Cet effort national nécessite l'implication de tous les citoyens. Grâce à leur coopération, la Tunisie pourra progresser vers une phase de construction sociale et économique inclusive», a-t-il affirmé.

Un avis partagé par Bouzid Nsiri, directeur général de l'Institut national de la statistique, qui a assuré que ce recensement est fondé sur des principes de transparence et de sécurité.

En effet, le DG de l'INS a mis en avant l'importance de la crédibilité des données, soulignant que des mécanismes rigoureux et transparents sont mis en place pour garantir la protection des informations personnelles. "Cette démarche se déroule sous la surveillance de mécanismes stricts, assurant une collecte sécurisée des données et leur utilisation exclusivement à des fins de planification et d'analyse statistiques", a-t-il expliqué.

Nsiri a également rappelé que toutes les données personnelles collectées seront protégées par la loi n°63 de 2004 relative à la protection des données personnelles.

«Aucune information ne sera exploitée à d'autres fins que le calcul statistique et l'amélioration des services publics», a-t-il assuré.

Un dispositif logistique imposant

Pour mener à bien cette vaste opération, près de 10.644 agents de recensement ont été mobilisés sur le terrain, équipés de 9.550 tablettes numériques et soutenus par un parc de 1.150 véhicules.

Ces équipements, appuyés par des applications spécialisées, permettent une saisie directe et en temps réel des données, avec des vérifications centralisées pour assurer l'exactitude des informations.

Ce dispositif vise à minimiser les erreurs et à garantir une qualité optimale des données recueillies.

«Chaque agent de recensement est équipé pour une saisie directe des données, qui sont ensuite vérifiées en temps réel, permettant des ajustements immédiats en cas de données incomplètes ou incorrectes», a précisé Nsiri, tout en ajoutant que cette double vérification, à la fois sur le terrain et au niveau central, assure une collecte fiable qui servira de base pour des politiques publiques adaptées aux besoins actuels de la population tunisienne.

Il est à noter que les résultats préliminaires de ce recensement sont attendus pour le 31 mars 2025, et les données complètes devraient être disponibles en septembre 2025. Selon Nsiri, ces informations fourniront une vision actualisée des conditions de vie en Tunisie, incluant des éléments essentiels comme l'accès aux services publics, la qualité des logements et les infrastructures de transport.

«Grâce à cette analyse approfondie, l'État pourra ajuster ses politiques en matière de santé, d'éducation, de logement et de transports pour répondre plus efficacement aux besoins de la population», a-t-il précisé, tout en assurant que les informations obtenues joueront ainsi un rôle central dans la conception de politiques publiques visant à améliorer les conditions de vie des Tunisiens et à réduire les inégalités régionales.

Le directeur général de l'INS a également tenu à rassurer les citoyens sur l'utilisation des données collectées, rappelant que ce processus est conforme aux standards internationaux de confidentialité. «La Tunisie, en respectant ces normes, affirme sa volonté de renforcer la confiance des citoyens et de faire de ce recensement un pilier essentiel de sa stratégie de développement», a-t-il conclu.

L'histoire des recensements généraux et leur valeur statistique

Le recensement général de la population et de l'habitat (Rgph) qui débutera, aujourd'hui mercredi, est le 13e du genre dans l'histoire de la Tunisie et le 7e depuis son indépendance.

La publication des résultats de ce recensement a été fixée au 31 mars 2025 tandis que celle relative aux résultats détaillés est prévue pour le 30 septembre 2025.

Considéré comme étant la principale opération statistique dans le domaine de la population et la première source de données précises et détaillées concernant les ménages, les logements et le niveau de vie des ménages, le Rgph se présente comme une base de sondage pour les enquêtes auprès des ménages tout au long des dix années qui suivent le recensement.

Il s'agit de la plus grande opération statistique organisée par l'Institut national de la statistique (INS), qui nécessite la mobilisation de ressources humaines et financières importantes afin de fournir une base de données d'indicateurs et des tableaux de bord récents et fiables sur tous ce qui concerne la taille, la composition et les caractéristiques de la population, des bâtiments et des logements au niveau régional et local.

Ces informations doivent être pertinentes pour la préparation des plans de développement économique à l'échelle nationale et régionale. Le trois premiers recensements se sont déroulés en Tunisie en 1892, en 1906 et en 1911. Ils ont concerné uniquement les habitants d'origine européenne.

Ce n'est qu'en 1921, que cette opération statistique a été élargie pour englober la population autochtone. Depuis lors, le nombre de la population tunisienne est passé de 2.093.939 habitants à 10.982.754 habitants. En Tunisie, le recensement se déroule chaque décennie.