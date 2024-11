Gabon: 'Je vote Oui le 16 novembre 2024 au référendum constitutionnel' Pepecy Ogouliguende

Le Gabon va écrire une autre page de son histoire. Depuis le 30 aout 2023, avec le coup de libération, les Gabonais disent tourner la page des quatorze dernières années des gestion du pouvoir déchu. Le 16 novembre prochain, le peuple ira aux urnes pour voter le Oui ou le Non pour la nouvelle Constitution. L'Honorable Pepecy Ogouliguende, présidente de l'ONG Malachie et le Mouvement Citoyen Intelligence Collective pour la Démocratie Participative et le Développement Durable (ICOD) appellent à voter pour le OUI.

Le peuple gabonais a sa plume en main pour écrire son histoire. Les électeurs sont convoqués dans les urnes le 16 novembre prochain pour le référendum constitutionnel. Qui du Oui ou du Non va l'emporter ? Là est toute la question.

Plusieurs formations et mouvements politiques, associations et bien d'autres ont déjà investi le terrain pour la campagne et appellent à voter en faveur du Oui. C'est le cas de L'Honorable Pepecy Ogouliguende, présidente de l'ONG Malachie et le Mouvement Citoyen Intelligence Collective pour la Démocratie Participative et le Développement Durable (ICOD) appellent à voter pour le OUI.

"Peuple gabonais, nous avons rendez-vous avec l'histoire. Cher homme, chère femme, cher jeune, ta voix compte pour le développement de notre pays. Je vote Oui le 16 novembre 2024 au référendum constitutionnel " a déclaré la présidente de l'ONG Malachie.

Comme bien d'autres associations, le mouvement citoyen Intelligence Collective pour la Démocratie Participative et le Développement Durable (ICOD) dit opter pour le Oui pour multiples raisons relatives aux avancées :

-Limitation des mandats présidentiels ;

- Droits civils, politiques, sociaux, culturels, économiques et environnementaux ;

- Inclusion des femmes, jeunes, personnes vulnérables ;

- Rôle de la Société civile ;

- Démocratie participative ;

- Restauration des valeurs ;

- Transparence et bonne gouvernance .

L'Honorable Pepecy Ogouliguende, présidente de l'ONG Malachie et le Mouvement Citoyen Intelligence Collective pour la Démocratie Participative et le Développement Durable (ICOD) sont favorables pour le Oui. Ils appellent les Gabonais à faire autant pour le développement de notre pays.