Maroc: Le CPS de l'UA souligne le rôle de l'UPJ, basée à Rabat, en tant que plateforme continentale pour l'organisation de la jeunesse africaine

Addis — Le Conseil de Paix et de Sécurité (CPS) de l'Union africaine (UA) a souligné le rôle de l'Union Panafricaine de la Jeunesse (UPJ), dont le siège est basé à Rabat, en tant que plateforme continentale pour l'organisation de la jeunesse africaine.

Dans son communiqué sanctionnant sa 1243ème réunion, tenue le 1er novembre sous le thème "La Mise en oeuvre du Programme Jeunesse, Paix et Sécurité en Afrique", le CPS de l'UA a également mis en avant le rôle de l'UPJ dans la promotion du rôle essentiel de la jeunesse africaine dans la paix, la sécurité et le développement du continent.

Lors de cette réunion du CPS, l'Ambassadeur Représentant Permanent du Royaume auprès de l'UA et de la CEA-ONU, Mohamed Arrouchi avait souligné que "le Maroc s'engage à faire de la jeunesse africaine des leaders capables pour la paix et la sécurité, dans le but d'établir un cadre durable pour la stabilité et le développement du continent".

A cette occasion, le diplomate a mis en exergue plusieurs initiatives inspirées par la Vision de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Que Dieu L'assiste, à l'instar du Nouveau Modèle de Développement (NMD), l'Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH) et l'octroi de bourses de formation, par l'Agence Marocaine de Coopération Internationale (AMCI), à plus de 35.000 étudiants de 47 pays africains, qui visent la promotion de l'autonomisation économique des jeunes, leur éducation à la paix et leur engagement citoyen en tant qu'acteurs centraux des questions de paix, de sécurité et de développement sur le continent.

Dans ce cadre, M. Arrouchi, avait rappelé que le Maroc qui accueille l'UPJ, une organisation importante pour les processus de paix et de développement dirigés par la jeunesse à travers le continent, accorde une importance particulière à l'engagement des jeunes dans les initiatives politiques et de paix et de leur contribution pertinente à répondre à des enjeux immédiats tels que l'extrémisme et les inégalités en s'attaquant aux causes structurelles des conflits, comme la pauvreté et le sous-développement, afin de permettre de bâtir une Afrique stable et prospère.