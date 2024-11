Cote d'Ivoire: Académie internationale de Lutte anti-corruption - Le pays obtient une place au Conseil des gouverneurs de l'Académie

Lors de la 13e session de l'Assemblée des États parties de l'Académie Internationale de Lutte Anti-Corruption (IACA) qui s'est tenue à Vienne en Autriche, le 30 octobre 2024, le Professeur Gbakou Monnet Benoît Patrick, directeur de cabinet du président de la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance (HABG), a été élu membre du prestigieux Conseil des gouverneurs de l'IACA. Cette nomination marque une avancée majeure pour la Côte d'Ivoire dans sa lutte contre la corruption et confirme son engagement au sein des instances internationales de gouvernance.

Cette élection rejaillit comme une reconnaissance du travail acharné et du dévouement du président de la HABG, Zoro Bi Ballo Épiphane, dont le dynamisme et la vision pour une administration transparente et efficace ont été déterminants. Sous sa direction, la Côte d'Ivoire s'est imposée comme un acteur incontournable dans la lutte contre la corruption, non seulement sur le continent africain mais aussi sur la scène mondiale.

Le choix de Gbakou Monnet Benoît Patrick pour siéger au Conseil des gouverneurs de l'IACA revêt une dimension symbolique forte, dans la mesure où la Côte d'Ivoire occupe également la vice-présidence de l'Académie. Cela témoigne de la confiance renouvelée de la communauté internationale envers les efforts ivoiriens pour promouvoir l'intégrité et l'éthique au sein des institutions publiques.

Le Conseil des gouverneurs de l'IACA, composé d'experts internationaux en matière de lutte contre la corruption, joue un rôle clé dans l'orientation stratégique et le suivi des activités de l'Académie. La présence de Gbakou Monnet Benoît Patrick à ce niveau de décision permettra non seulement de renforcer les échanges entre l'IACA et la Côte d'Ivoire mais aussi de contribuer au rayonnement des initiatives ivoiriennes à l'échelle mondiale.