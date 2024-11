Afrique: Les initiatives numériques de l' Ethiopie sont essentielles pour intégrer le pays au reste du continent - Prof. Tsamenyi.

<strong>Addis Abeba, — Les politiques et initiatives conçues par le gouvernement éthiopien pour exploiter le potentiel des technologies numériques encouragent les jeunes et les entrepreneurs à intégrer le pays au reste du continent et au-delà, selon le directeur exécutif de la China Europe International Business School (CEIBS) d'Afrique, le professeur Matthew Kwame Tsamenyi.

Dans un entretien exclusif avec l'ENA, le directeur exécutif a souligné que l'intégration numérique est essentielle pour l'Afrique car l'espace numérique offre une opportunité unique aux pays africains de penser collectivement et de surmonter les obstacles au commerce, tels que les systèmes de paiement.

Il a indiqué que l'Afrique doit développer une infrastructure technologique solide, assouplir les réglementations pour favoriser l'innovation et l'entrepreneuriat et accélérer la transformation numérique en collaborant et en formant des partenariats stratégiques.

La création d'une académie mondiale de talents numériques en partenariat avec l'initiative globale d'Alibaba et l'association de Transformation numérique d'Ethiopie est une étape importante vers le développement de la main-d'oeuvre numérique de l'Afrique et la promotion du développement numérique, a souligné le directeur exécutif.

Les gouvernements africains doivent donner la priorité au développement des infrastructures technologiques et créer un environnement propice à l'entrepreneuriat, a-t-il exhorté.

%

Le professeur Tsamenyi a en outre indiqué que l'Éthiopie, en tant que l'une des économies les plus importantes et à la croissance la plus rapide d'Afrique, a un rôle crucial à jouer dans la promotion de l'intégration numérique.

Les politiques et initiatives conçues par le gouvernement éthiopien peuvent encourager les jeunes et les entrepreneurs à développer leurs compétences et contribuer à l'intégration de l'Éthiopie dans le continent africain, a-t-il noté.

« Les Africains sont connus pour leur créativité. En offrant une formation appropriée, les jeunes africains peuvent devenir des atouts précieux sur le marché du travail mondial », selon le directeur exécutif.

Il existe de nombreuses possibilités d'externalisation du travail technologique en Afrique, mais pour capitaliser sur ce potentiel, nous devons investir dans l'éducation et la formation de nos jeunes, a souligné le professeur Tsamenyi.

La ZLECA est une initiative importante de l'Agenda 2063 de l'Union africaine. Pour accélérer sa mise en oeuvre, les pays africains doivent tirer parti des technologies numériques, des plateformes de commerce électronique et des systèmes de paiement numérique, a-t-il ajouté.

"La ZLECA est une initiative importante de l'Agenda 2063 de l'Union africaine. Les pays africains doivent tirer parti des technologies numériques, des plateformes de commerce électronique et des systèmes de paiement numérique", a-t-il déclaré, ajoutant que "bien qu'il y ait des défis à surmonter, la ZLECA a le potentiel de stimuler considérablement le commerce intra-africain et l'intégration économique".

« Nous sommes tous confrontés à des défis sur le continent en termes de paiement, les transactions transfrontalières entre les pays africains, même entre l'Éthiopie et le Kenya, utilisent des dollars américains », a-t-il mentionné, soulignant la nécessité de tirer parti de toutes ces plateformes numériques pour réellement améliorer notre connectivité fondamentale en tant que continent.

Le directeur exécutif a insisté sur la nécessité d'impliquer tous les pays, par exemple, même si certains pays comme l'Éthiopie développent un espace numérique et que d'autres pays sont laissés pour compte, cela ne réussira pas.