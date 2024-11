Soudan: Le ministre du Travail revient à Genève sur les conséquences de la guerre des milices rebelles sur les travailleurs

Genève — Le ministre du Travail et de la Réforme administrative, M. Ahmed Ali a examiné devant le Conseil d'administration de l'Organisation Internationale du Travail -OIT à Genève les conséquences de la guerre en cours déclenchée par la milice rebelle- FSR contre l'État soudanais et ses institutions, en particulier contre les segments du travail, soulignant « Cette guerre a révélé la nécessité et l'importance de l'intégration entre les économies et les sociétés régionales et internationales, en promouvant les valeurs de justice sociale et en soutenant les programmes et politiques visant à créer des emplois décents et durables.

D'autre part, Son Excellence a souligné la volonté du Soudan de rejoindre l'Alliance Mondiale pour la Justice Sociale, notant qu'« il n'y a aucun moyen d'établir une paix mondiale durable à moins qu'elle ne soit basée sur la justice sociale », appelant à accélérer les initiatives dans les domaines stratégiques dont les pays de l'organisation ont bois faire face à des défis.