Afrique: Conférence de presse de l'ambassade du Soudan au Brésil, sur les violations commises par FSR et ses partisans

Brésil — L'ambassade du Soudan au Brésil a organisé une conférence de presse sur les développements sécuritaires et politiques au Soudan et les graves violations commises par la milice rebelle - Forces du Soutien Rapide (FSR) contre les citoyens.

La conférence a réuni un certain nombre de correspondants de journaux brésiliens, de chaînes et de sites d'information sur Internet, dont CNN Brésil, ainsi que des représentants de la commission des relations extérieures du Parlement.

L'ambassadeur Dr Ahmed Al-Tijani Sowar, chargé d'affaires a passé en revue les répercussions qui ont conduit à la guerre après l'échec du coup d'État du 15 avril 2023. Soulignant le comportement de la milice et ses violations généralisées du Droit International et Humanitaire en pratiquant des meurtres systématiques, des actes de torture, des viols et un génocide survenus à El Geneina, Wad El Noura et dans l'est de Gezira, qui ont entraîné le déplacement de plus de 10 millions de citoyens et l'asile d'environ 3 millions d'autres vers les pays voisins, appelant la communauté internationale à condamner la milice FSR et de la classifier comme groupe terroriste.

Il a évoqué la plainte du Soudan auprès du Conseil de sécurité contre les Émirats arabes unis pour leur ingérence flagrante dans les affaires du pays et leur soutien illimité à la milice FSR, en plus de la plainte du Soudan auprès de la Commission africaine des droits de l'homme et des peoples au sein de l'Union Africaine contre l'Etat du Tchad.

L'ambassadeur Ahmed Sowar a affirmé l'engagement du gouvernement soudanais à faciliter l'aide humanitaire, son engagement envers le droit humanitaire international et son approbation d'ouvrir les postes frontaliers et de faciliter les visas pour les organisations internationales travaillant dans le domaine humanitaire, soulignant la réponse du gouvernement aux efforts de paix conformément à ce que a été signé sur la plateforme de Djeddah.

Dans le même temps, Siwar a salué les relations soudano-brésiliennes et la position du gouvernement et du peuple brésiliens dans leur sympathie et leur soutien à la souveraineté, à l'unité et à la paix du Soudan, en plus de leur contribution de 30 tonnes de médicaments, qui sont actuellement en chemin vers le Soudan, appelant le gouvernement et les entreprises brésiliennes à se préparer à participer à la reconstruction et au développement du Soudan. \ OSM