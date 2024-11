Afrique: Le Gouverneur de la Mer Rouge salue les relations éternelles entre le Soudan et le Royaume du Maroc

Port-Soudan — Le gouverneur de l'État de la mer Rouge, le général (EM) Mustafa Mohamed Nour a reçu mardi dans son bureau une délégation de la société internationale Al-Naseer, dirigée par l'investisseur marocain Jawad Al-Yousifi, président du Conseil d'Administration de la Société Al-Naseer International, en présence d'une délégation du Royaume du Maroc, et du Directeur Général de la Société Al-Naseer, M. Al-Tayeb Al-Atta Al-Tayeb et sa délégation qui l'accompagne. .

Le gouverneur a salué l'arrivée de la délégation marocaine au Soudan en général et dans l'État de la Mer Rouge en particulier, saluant les relations éternelles entre le Soudan et le Royaume du Maroc, soulignant le souci et l'intérêt du gouvernement de l'État pour les questions d'investissement.

En outre, la réunion a discuté des opportunités d'investissement disponibles dans la mer Rouge et de la possibilité d'investir dans l'État. Il a été convenu de mettre en oeuvre un certain nombre de projets d'investissement disponibles et de contribuer à soutenir le secteur des investissements dans l'État.

Dans une déclaration au bureau de presse du gouverneur, le directeur général de la société internationale Al-Nusair a expliqué que la réunion avait examiné toutes les questions d'intérêt commun.

La réunion a permis d'obtenir un certain nombre de projets d'investissement dans le secteur minier et de la pêche maritime, et la délégation marocaine a exprimé ses remerciements et son appréciation au gouverneur de l'État de la Mer Rouge et à son gouvernement pour l'accueil chaleureux, l'intérêt porté au secteur des investissements et la fourniture des ressources nécessaires. installations dans ce domaine à la lumière des circonstances exceptionnelles que connaît le Soudan.\ OSM