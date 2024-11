Soudan: Mme Salwa Adam exprime la solidarité de la Commission d'Aide Humanitaire avec les déplacées de l'est de Gezira

Port Soudan — La commissaire à l'Aide Humanitaire Salwa Adam Benaya a exprimé la solidarité de la Commission de l'Aide Humanitaire (CAH) avec les personnes déplacées de l'est de l'état fédéré de Gezira, qui, selon elle, ont été soumises à de graves violations à la suite des attaques de la milice de soutien rapide -FSR sur leurs villages, promettant une grande aide humanitaire qui leur est allouée.

Mme Salwa a déclaré mercredi lors de ses adieux aux convois d'aide humanitaire se dirigeant vers les zones de déplacement des populations de l'est de Gezira depuis Port-Soudan, les habitants de Gezira ont été déplacés et se trouvent maintenant dans des conditions difficiles, indiquant qu'ils ont été déplacés dans les zones sécurisées par les forces armées dans la ville d'Al-Faw, dans l'État de Gedaref, et dans la ville de Shendi, dans l'État du Nil, ainsi que dans la ville de Halfa Agagida, dans l'État de Kassala.

Mme Salwa a déclaré que le CAH était présent depuis le début du déplacement et avait envoyé des convois, qui se poursuivent jusqu'à présent, en reconnaissance du besoin urgent des citoyens pour le contenu de ces convois.

Il a révélé que les convois contiennent de grandes quantités de nourriture, d'abris et de matériel sanitaire, distribués à hauteur de (852) tonnes de farine et (1 000) tentes vers l'État du Nil, en plus de (277) tonnes de farine, (1000) paniers de nourriture, et (500) une couverture et (250) tentes d'abri à Halfa Agagida. Quant à la FAO, sa part était de (310) tonnes de farine, (750) tentes, (1 000) paniers de nourriture et (500) couvertures, notant que ces quantités ont été précédées par d'autres quantités qui ont atteint ces zones plus tôt.

La commissaire à l'aide humanitaire a déclaré qu'il y avait un grand intérêt de la part du gouvernement pour la question des personnes déplacées dans l'est de Gezira, soulignant la poursuite des convois de soutien.

Elle a remis en question les chiffres annoncés par l'OSHA concernant les personnes déplacées de l'est de Gezira et a déclaré que l'OSHA n'avait pas mené d'enquête donnant le nombre réel de personnes déplacées, notant que les chiffres annoncés sont incorrects et peuvent être gonflés ou inférieurs aux chiffres annoncés du nombre réel.

Elle a indiqué qu'il existe des sous-commissions sur le terrain qui effectuent quotidiennement des opérations d'inventaire, soulignant que la délégation du comité technique se rendra dans ces zones, accompagnée du commissaire à l'aide humanitaire, demain jeudi, pour connaître les procédures d'enquête et atteindre les chiffres réels, indiquant que le nombre de personnes déplacées augmente constamment et que la CAH s'efforce d'obtenir des statistiques sur la réalité et l'estimation des besoins réels.\ OSM