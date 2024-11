Afrique: Publication de la liste des lions retenus pour les qualifications CAN 2025-5e et 6e journées - Pape Thiaw zappe la presse

Le sélectionneur de l'équipe du Sénégal va publier ce jeudi 7 novembre la liste de joueurs convoqués pour les rencontres Burkina-Faso- Sénégal et Sénégal-Burundi, comptant pour les 5e et 6e journée des éliminatoires de la CAN 2025. La Fédération Sénégalaise de football, qui a fait l'annonce ce mardi, a introduit deux changements en direction de ce dernier rassemblement de l'année. En plus de la traditionnelle conférence de presse désormais fixée le jeudi, le sélectionneur national expliquera ses choix et options à travers les supports de communication de l'instance fédérale.

Le sélectionneur de l'équipe du Sénégal Pape Thiaw va publier ce jeudi 7 novembre à 10 h, la liste des joueurs convoqués. La Fédération Sénégalaise de Football a fait l'annonce hier, mardi, la liste des joueurs retenus pour les matchs Sénégal- Burkina Faso et Sénégal- Burundi, comptant pour les 5e et 6e journées des éliminatoires de la CAN 2025. Contrairement à ce qui est noté depuis la confirmation du sélectionneur comme intérim, l'instance fédérale a choisi ses canaux de communication pour expliquer ses choix.

Ce, en lieu et place de la traditionnelle conférence de presse. Après avoir obtenu sa qualification pour la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) « Maroc 2025 », l'équipe nationale du Sénégal a désormais comme objectif de s'emparer de la première place du groupe L, actuellement détenue par le Burkina Faso, son prochain adversaire dans les éliminatoires.

%

Après des débuts convaincants sur le banc lors de la double confrontation avec le Malawi, remportée sur les scores de 4-0 et 0, le coach des Lions a une fois de plus l'opportunité d'imprimer propre empreinte dans la Tanière. S'ils ne doivent pas trop s'écarter de son prédécesseur, il a eu toute la latitude d'imprimer son style. Mais surtout prolonger cette bonne dynamique lors de la « finale » de poule face aux Étalons du Burkina Faso.

Ce match capital se jouera le 11 novembre au Stade du 26 mars de Bamako. En terminant en tête de ce groupe, l'équipe de Pape Thiaw pourra assurer une place de choix lors des phases finales. Autrement dit, figurer dans le chapeau 1 lors du tirage au sort de la phase finale de cette 35e édition. Pour rappel, le Sénégal déjà qualifié à la CAN 2025, jouera les deux dernières journées face au Burkina Faso le 14 novembre à Bamako puis le Burundi, le 19 novembre au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio. Les deux rencontres se joueront à 19h Gmt.