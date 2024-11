Sénégal: Kaolack - Mamadou Racine Sy, tête de liste 'and ligguey senegal ak racine' 'Nous devons promouvoir une Assemblée de vertus'

Mamadou Racine Sy, la tête de liste de la coalition "And Ligguey Sénégal Ak Racine" (ALSAR), a invité ses pairs et hommes politiques à promouvoir une assemblée nationale de vertus. Une assemblée où les personnes, qui l'a composeront, seront de véritables acteurs du bien, du travail et de comportements dignes de citoyens exemplaires.

Le président du Conseil d'administration de l'Institution de prévoyance retraite du Sénégal (IPRES), par ces termes, invite les futurs parlementaires à se conformer aux attitudes et comportements de l'ex-présidente de la Commission santé du parlement, le Pr Awa Guèye, pendant les deux législatures auxquelles elle a participé. Et au cours desquelles elle a toujours fait montre de patriotisme, d'un engagement sans faille, d'amour pour la patrie et d'une détermination de toujours être aux services de la nation.

Le Coordonnateur national de la coalition "And Ligguey Sénégal Ak Racine" était venu présider le meeting d'installation du Rassemblement pour l'éthique sociale, le progrès économique, la citoyenneté et le travail (RESPECT) "And Wattu Askan Wii" (AWA).

Un mouvement que l'ex-députée «apériste» Awa Guèye vient de lancer sur la scène politique nationale pour restituer les fondamentaux de la dignité humaine et contribuer inlassablement au développement socioéconomique du pays. Pour l'instant ce mouvement s'engage à soutenir la liste ALSAR, mais s'investit en fonction d'une future Assemblée nationale plus efficace encore, efficiente et prête à répondre aux besoins et priorités exprimés par le peuple sénégalais.