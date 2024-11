Maroc: 12è Forum urbain mondial au Caire - Le pays réaffirme son engagement à relever le défi d'un logement décent pour tous

Le Caire — Le Secrétaire d'État auprès de la ministre de l'Aménagement du territoire national, de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Politique de la ville, chargé de l'Habitat, Adib Benbrahim a mis en avant, mercredi au Caire, les efforts continues déployés par le Maroc, conformément aux Orientations de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, pour l'amélioration des conditions de vie et d'habitat des citoyens, réaffirmant l'engagement du Royaume à relever le défi d'un logement décent pour tous.

Intervenant lors d'une table ronde des chefs de délégations sur le logement décent pour tous, tenue au Caire dans le cadre du 12è Forum urbain mondial, M. Benbrahim a mis l'accent sur l'importance capitale de la coopération et des efforts multilatéraux dans ce domaine, notant que la coopération multilatérale est appelée à jouer un rôle incitatif pour tous les pays dans la perspective de lutter contre la précarité et de garantir des logements décents pour tous.

Cette rencontre, organisée en prélude au premier appel du Groupe de travail international d'experts en vue de mettre en oeuvre la résolution "Un logement convenable pour tous" (Résolution 2/7 UNHA), constitue une occasion pour le renforcement de la coalition des États défendant la résolution du logement décent, l'élargissement du cercle des pays participants et l'implication d'autres acteurs clés, tels que les institutions financières et les autorités locales.

%

Le Maroc est représenté à cet évènement par une délégation composée de représentants de plusieurs ministères, institutions publiques, instances élues et organismes professionnels, notamment les ministères de l'Aménagement du territoire national, de l'Urbanisme, de l'Habitat, et de la Politique de la ville, de l'Intérieur, de l'Économie et des Finances, la Caisse de Dépôt et de Gestion, le Groupe Al Omran et les agences urbaines.

Placé sous le thème "Tout commence chez soi : des actions locales pour des villes et des communautés durables", le Forum urbain mondial, dont les travaux ont débuté lundi, représente le deuxième plus grand évènement organisé par les Nations-Unies après les conférences sur le climat, de par les nombreuses activités et manifestations qui abordent divers thèmes liés au développement urbain durable et inclusif.