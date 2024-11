Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 07 novembre 2024

Les dirigeants africains réagissent à l'élection de Donald Trump

Du Togo à l'Éthiopie, du Nigéria à l'Afrique du Sud en passant par le Sénégal et la RDC, les leaders africains ont félicité Donald Trump pour sa victoire et se disent prêts à consolider les relations de partenariat entre les Etats Unis et l’Afrique.

Le président togolais Faure Gnassingbé a été l’un des tous premiers à adresser mercredi ses félicitations à Donald Trump après sa réélection comme le 47e président des Etats-Unis et annonce une « nouvelle ère » pour les relations Togo–USA (Source BBC)

15éme édition de la Biennale de Dakar – La capitale sénégalaise fin prête pour un mois de communion

Dakar est prête à abriter la 15éme édition de la Biennale de l’art africain contemporain Dak’Art 2024 qui se tiendra du 07 novembre au 07 décembre. Un mois entier de communion et de célébration de l’art contemporain sous toutes ses formes avec comme thème central « The Wake, L’éveil, Le sillage, Xàll wi ». Ainsi, 58 artistes de plus de 20 pays sont attendus demain dans la capitale sénégalaise pour une exposition internationale.

En effet, le Musée des Civilisations Noires, la Galerie Nationale d’Art et l’ancien Palais de Justice seront les sites de rencontre de cet événement d’envergure. A cet égard, la ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture, Mme Khady Diène Gaye a effectué sa deuxième visite sur les sites qui vont abriter les expositions de la biennale. (Source Allafrica)

Congo Brazzaville/Diversification de l’économie : Des investisseurs étrangers toquent à la porte de l’Assemblée nationale

Le bureau de l’Assemblée nationale a eu une séance de travail, le 5 novembre à Brazzaville, avec un groupe d’hommes d’affaires étrangers venus présenter leurs opportunités au Congo.

Des investisseurs de plusieurs nationalités dont des Turcs, Tunisiens, Ivoiriens, Sénégalais, Camerounais et Congolais ont échangé avec les députés au cours de la séance de travail présidée par le premier secrétaire de l’Assemblée nationale, Fernand Sabaye. Ces hommes d’affaires veulent, en effet, développer leurs activités dans des domaines tels que les transports, les hydrocarbures, la finance-banque, l’agro-industrie, les télécommunications… (Source Agence d’information d’Afrique Centrale)

AES : Le Comité de pilotage du Mali a tenu sa 1ère réunion

Le Comité national de la Confédération AES du Mali a tenu, le mardi 05 septembre 2024, sa première réunion dans les locaux du département des Affaires étrangères et de la Coopération internationale de ce pays membre de la confédération.

Le fonctionnement de la Confédération des États du Sahel (Confédération AES), la revue de la feuille de route de la présidence malienne de l’Organisation qui regroupe le Burkina Faso, le Mali et le Niger, étaient au centre des travaux de cette réunion, selon un communiqué transmis à l’ANP. (Source ANP)

Référendum 2024 : 10 jours de campagne pour convaincre les Gabonais

Après plusieurs semaines marquées des appels prématurés à voter en faveur ou en défaveur du projet de nouvelle Constitution, la campagne pour le référendum d’adoption du projet de nouvelle Constitution gabonaise a officiellement débuté le 6 novembre 2024 à minuit, en application du décret n°0410/PR/MIS du 21 octobre 2024. Ce texte a fixé les dates de la campagne électorale pour ce scrutin, qui s’achèvera le 15 novembre à minuit. Ce référendum constitue une étape cruciale pour la Transition en cours, visant à poser les fondements d’une nouvelle République. (Source Gabon Media Time)

Université des Comores : La menace de grève des docteurs contractuels plane toujours à Patsy

Vers fin avril dernier, les enseignants docteurs contractuels du centre universitaire de Patsy avaient menacé d’entamer un mouvement de grève dès le 30 du mois. La grève n’a finalement pas été déclenchée dans les délais prévus. Mais le projet n’est pas, pour autant, abandonner.

A en croire le meneur de ce mouvement, docteur Djae Abderemane Soilihi, elle commence le mardi 17 mai, et ne consistera pas seulement en un arrêt des cours et de toute activité pédagogique. «Ce sera une grève de la faim, qui s’étendra du mardi jusqu’au samedi. Et si, passé cette étape, nous n’avons pas de réponses à nos revendications, nous descendrons dans la rue », avertit-il. (Source Alwatwan)

Guinée/CRIEF : L’affaire Mamadi Camara, ancien ministre de l’économie, renvoyée

Le procès ministère public et l’Etat guinéen contre Mamadi Camara, ex ministre de l’économie et des Finances sous le régime d’Alpha Condé, s’est poursuivi ce mercredi 6 novembre 2024, devant la Cour de répression des infractions économiques et financières (CRIEF). Le prévenu est poursuivi devant cette juridiction pour détournement de deniers publics, blanchiment de capitaux, corruption et enrichissement illicite.

Mais comme à l’audience dernière, l’affaire a été renvoyée pour communication du rapport définitif de la mission de vérification de l’exécution budgétaire du ministère de l’économie et des finances pour les exercices allant de 2018 à 2021, a appris Guineematin.com à travers son reporter dépêché sur place. (Source Guineematin)

Togo : Vers une amélioration de l’obtention du permis de construire

L’effondrement d’un immeuble à Sagbado, survenu il y a deux semaines, a conduit à une rencontre le 31 octobre visant à améliorer le processus de délivrance des permis de construire. Les acteurs impliqués ont évalué les étapes actuelles, identifié les obstacles et proposé des actions pour simplifier les démarches administratives, notamment la réduction du nombre de documents requis et les délais de traitement.

Les participants ont également souligné l’importance d’un système dématérialisé et d’une meilleure collaboration entre les services concernés. M. Akidjetan Kossi Makissè, président de la CITC, a rappelé que seuls les architectes assermentés sont habilités à élaborer des projets, garantissant ainsi la qualité des constructions. (Source Togomedia24)

COP 29 : Les jeunes burundais prennent les devants malgré le retard du côté des officiels

Bien que le Burundi soit responsable de seulement 0,01 % des émissions mondiales, il figure parmi les vingt pays les plus vulnérables aux aléas climatiques. À la veille de la Conférence des Parties sur le changement climatique (COP29) à Bakou, en Azerbaïdjan, une mobilisation sans précédent de jeunes burundais pour le climat vise à alerter le monde sur l’urgence d’agir.

Au Burundi, les effets du changement climatique se font durement sentir. Selon une étude de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) réalisée en mai 2024, plus de 102 824 personnes ont été déplacées à l’intérieur du pays, soit 21 979 ménages, dont 54 % sont des enfants de moins de 18 ans. Ces déplacements sont principalement dus aux inondations, à la montée des eaux du lac Tanganyika et aux sécheresses. (Source Iwacu)

Tchad : Le chef de l’État prend la tête d’une colonne nautique contre Boko Haram

L’opération militaire Haskanite se poursuit dans la zone du Lac contre Boko Haram, après l'attaque meurtrière de Barkaram contre une base militaire tchadienne. Le chef de l’État Mahamat Idriss Deby -qui poursuit son séjour dans la zone d'opérations- a pris la tête d’une colonne nautique en direction des cachettes ennemies, dans le cadre de l'engagement des troupes terrestres et fluviales contre Boko Haram, informe la Présidence.

"Je sais que le soldat Tchadien ne fuit pas et se bat jusqu'à la mort", a déclaré le chef suprême des armées, en galvanisant les troupes peu avant le déclenchement des opérations. (Source Alwihda info)