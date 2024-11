Algérie: Réunion du Gouvernement - Examen de mesures relatives à la préservation du pouvoir d'achat

Alger — Le Premier ministre, M. Nadir Larbaoui, a présidé, mercredi, une réunion du Gouvernement consacrée à l'examen et à l'étude des différentes mesures prises et proposées dans le cadre de la mise en oeuvre des orientations du Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, relatives à la préservation du pouvoir d'achat du citoyen, dont voici le texte intégral :

"Le Premier Ministre, Monsieur Nadir Larbaoui, a présidé ce jour, mercredi 6 novembre 2024, une réunion du Gouvernement consacrée à l'examen et à l'étude des différentes mesures prises et proposées dans le cadre de la mise en oeuvre des orientations de Monsieur le Président de la République relatives à la préservation du pouvoir d'achat du citoyen, notamment par le plafonnement des prix et la régulation et l'organisation du marché national et d'assurer son approvisionnement en produits de base et de large consommation.

Par ailleurs, et dans le cadre de la poursuite de la promulgation des textes d'application de la loi 24-04 du 26 février 2024 portant les règles de prévention, d'intervention et de réduction des risques de catastrophes dans le cadre du développement durable, le Gouvernement a examiné deux projets de décrets exécutifs relatifs à l'élaboration des plans spécifiques de gestion des décombres, résidus et autres déchets engendrés par les catastrophes, et à la mise en place du comité intersectoriel chargé de l'évaluation des dégâts occasionnés par les catastrophes.

Le Gouvernement a également examiné un projet de décret exécutif fixant l'organisation de la campagne de lutte contre les feux de forêts, qui vient en application des dispositions de la loi 23-21 du 23 décembre 2023 relative aux forêts et aux richesses forestières et visant l'amélioration de l'efficacité des dispositifs de prévention et de lutte contre les feux de forêts.

Enfin, le Gouvernement a entendu une communication sur le lancement de la saison du tourisme saharien 2024-2025, où il a été mis l'accent sur l'importance de prendre toutes les mesures visant à promouvoir, de manière efficace et professionnelle, la destination touristique algérienne, et ce dans le cadre de la stratégie de développement et de promotion du tourisme saharien, tout en levant tous les obstacles et en éliminant les aspects de la bureaucratie".