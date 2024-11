Algérie: Le recteur de Djamaâ El-Djazaïr en visite de travail au Sultanat d'Oman

Alger — Le recteur de Djamaâ El-Djazaïr, Cheikh Mohamed Maâmoun Al Kacimi Al Hoceini, entame, mercredi, une visite de travail au Sultanat d'Oman, à l'invitation du ministre omanais des Affaires religieuses et des Wakfs, M. Mohammed Bin Khalfan Al Mamari, a indiqué un communiqué du rectorat de Djamaâ El-Djazaïr.

Cette visite, qui s'inscrit dans le cadre des "relations de fraternité et de coopération entre l'Algérie et Oman", vise à "examiner les moyens de renforcer ces relations entre les instances religieuses et scientifiques de Djamaâ El-Djazaïr et leurs homologues au Sultanat d'Oman", a précisé le communiqué.

Lors de sa visite, "le recteur de Djamaâ El-Djazaïr rencontrera le grand mufti du Sultanat, Cheikh Ahmed Bin Hamad al-Khalili, et plusieurs hauts responsables, et s'entretiendra avec des représentants d'instances chargées de la recherche scientifique et du patrimoine culturel".

La visite permettra également de "renforcer les relations d'échanges religieux, scientifiques et culturels, dont les contours ont été définis par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, lors de sa récente visite au Sultanat d'Oman", a conclu le communiqué.