Maroc: Le 43è Salon international du livre de Sharjah ouvre ses portes, le pays invité d'honneur

Sharjah — La 43ème édition du Salon international du livre de Sharjah, aux Émirats arabes unis, qui se tient sous le thème "Ainsi nous commençons", s'est ouverte mercredi, avec le Maroc comme invité d'honneur.

La cérémonie d'ouverture de cette manifestations culturelle, organisée par l'Autorité du livre de Sharjah, a été rehaussée par la présence de SA Cheikh Sultan bin Muhammad Al Qasimi, membre du Conseil suprême des Émirats arabes unis et Émir de Sharjah, de l'ambassadeur du Maroc aux Émirats, Ahmed Tazi, de la directrice de la Fondation des Archives du Maroc et déléguée générale du Maroc au Salon de Sharjah, Latifa Moftakir, ainsi que de plusieurs autres personnalités.

À cette occasion, un hommage a été rendu à plusieurs chercheurs et historiens représentant nombre de pays arabes, dont le Maroc, ayant contribué à la création du Dictionnaire historique de la langue arabe, une encyclopédie de 127 volumes élaborée en sept ans.

Le pavillon marocain, monté au Centre Expo de Sharjah sur une superficie d'environ 190 m2, met en lumière les divers aspects de la culture marocaine, célébrant son riche patrimoine et les oeuvres de ses écrivains et penseurs. Il offre aux visiteurs l'opportunité de découvrir l'histoire riche et l'héritage civilisationnel diversifié du Royaume du Maroc.

Placé sous le thème "Le Maroc des cultures à Sharjah du livre", le pavillon marocain propose un programme culturel riche avec pas moins de 107 événements rassemblant une centaine d'écrivains, d'auteurs et d'éditeurs et couvrant divers domaines culturels, artistiques et littéraires, en plus d'une série de séances consacrées à la découverte de la cuisine marocaine.

Le salon permet également au public d'explorer le patrimoine marocain à travers des conférences, des représentations théâtrales et artistiques, des tables rondes et des ateliers pour enfants sur la décoration et le textile, outre la présentation de 4.000 titres exposés par 25 maisons d'édition marocaines.

Le programme artistique du Maroc en tant qu'invité d'honneur comprend une série de spectacles musicaux et chorégraphiques, présentés par des troupes marocaines représentant divers styles artistiques tels que les musiques Gnaoua, Aïssaoua et les danses de Taskiwine.

Dans une déclaration à la MAP, M. Tazi a affirmé que le choix du Maroc en tant qu'invité d'honneur de cette manifestation culturelle témoigne de la solidité des liens unissant le Royaume du Maroc et les Émirats arabes unis, notant que la participation marocaine sera marquée par sa diversité et sa richesse, s'imposant en véritable vitrine de promotion du patrimoine culturel profondément enraciné du Maroc.

Selon les organisateurs, cette édition réunit plus de 2.520 éditeurs venus de 112 pays, lesquels, outre une riche collection de livres et d'oeuvres littéraires, présenteront, 12 jours durant, plus de 1.300 événements artistiques.

Le Salon international du livre de Sharjah, dont la première édition remonte à 1982, à l'initiative de SA Cheikh Sultan bin Muhammad Al Qasimi, s'est imposé au fil des ans comme l'un des plus grands salons du livre au monde.