Djibouti — Le Maroc a insisté sur le rôle de la diplomatie préventive en Afrique comme une approche essentielle pour améliorer l'efficacité du Conseil de Paix et de Sécurité (CPS) de l'Union africaine (UA) et ses méthodes de travail.

Intervenant lors de la 16ème retraite du CPS de l'UA dédiée à l'examen de ses méthodes de travail, qui se tient du 5 au 7 novembre courant à Djibouti, l'Ambassadeur, Représentant Permanent du Royaume auprès de l'UA et de la CEA-ONU, Mohamed Arrouchi a plaidé pour une réorientation des méthodes de travail du CPS vers les approches préventives et collaboratives pour répondre efficacement aux défis de sécurité croissants en Afrique.

M. Arrouchi a mis en avant la nécessité de renforcer les systèmes d'alerte précoce, essentiels pour surveiller en temps réel l'évolution des crises sur le continent, soulignant que cela permettrait une meilleure anticipation des conflits et des crises, grâce à un "tableau de bord" de la situation de paix et de sécurité africaine.

Il a aussi appelé à une plus forte interaction du CPS et les autres départements de l'UA chargés de l'éducation, de la santé et de l'agriculture, visant une approche intégrée pour gérer les crises multidimensionnelles qui frappent le continent.

Le diplomate a mis en exergue les limites de l'approche militaire, appelant à un tournant vers des actions plus inclusives et durables.

Ainsi, il a souligné l'impératif pour le CPS d'adopter des méthodes de travail plus ajustées aux réalités africaines et centrées sur les aspirations du citoyen africain, mettant à leur coeur la gouvernance, l'éducation et le développement, comme priorités pour garantir une paix et une stabilité durable.

M. Arrouchi a également insisté sur l'urgence de refonder les méthodes de travail du CPS pour qu'elles répondent véritablement aux besoins du continent, en promouvant la prévention et en renforçant la coopération intra-africaine et avec les partenaires internationaux.