Cote d'Ivoire: Crise à la Fédération ivoirienne de taekwondo - Les maîtres de salles défendent la démocratie

Face à la tourmente qui secoue la Fédération ivoirienne de taekwondo, plusieurs maîtres de salles fidèles aux principes démocratiques de cet art martial regroupés au sein du "Collectif des maîtres de salles et présidents", représentant 240 clubs actifs, ont tenu un point-presse le lundi 4 novembre 2024, à Abidjan-Cocody. Leur objectif, dénoncer la tentative de renversement du président démocratiquement élu, Jean Marc Yacé.

La déclaration officielle prononcée par Me Rudolph Kouamé, ceinture noire 5e Dan, a mis en lumière la crise actuelle attribuée aux actions d'une minorité de maîtres de salles cherchant à imposer leur volonté à la majorité silencieuse. « Depuis quelques semaines, cette minorité s'est engagée dans une aventure regrettable. Par des moyens anti-démocratiques, elle tente de destituer le président élu, maître Jean Marc Yacé, issu des élections transparentes du 15 octobre 2022 », a-t-il affirmé.

Me Kouamé a également dénoncé une réunion tenue le 19 octobre 2024 par un petit groupe se présentant comme des maîtres de salles, qualifiant cette assemblée générale extraordinaire de simulacre visant à destituer Jean Marc Yacé pour des motifs jugés « subjectifs » et « peu explicites ». Il a précisé que cette tentative ne respecte pas les procédures statutaires de la fédération et n'engage donc que ses auteurs.

%

Les 240 clubs représentés ont réaffirmé leur attachement aux valeurs fondamentales du taekwondo : respect, discipline et intégrité. « En tant qu'art martial, le taekwondo nous enseigne des valeurs de respect et d'intégrité. C'est pourquoi, nous appelons tous nos membres, nos familles et nos communautés à se mobiliser contre l'injustice et à défendre les droits fondamentaux de chacun », a déclaré Me Kouamé.

Le collectif appelle à l'unité et à la mobilisation de tous les acteurs du taekwondo en Côte d'Ivoire, soulignant que le soutien des instances sportives et gouvernementales est essentiel pour préserver un climat de paix et de dialogue. « Nous exhortons les autorités à prendre des mesures pour garantir la protection des droits de tous les membres de la fédération et promouvoir un respect scrupuleux des statuts », a-t-il ajouté.

Pour terminer, les maîtres de salles ont réaffirmé leur soutien total et inconditionnel au président Jean Marc Yacé, élu de façon transparente. « Ensemble, unis par notre passion pour le taekwondo et notre engagement envers la justice, nous devons faire barrage à la forfaiture et contribuer à un avenir meilleur pour notre fédération », a conclu Me Kouamé.

Le taekwondo, au-delà d'un sport, est un vecteur d'éducation et de citoyenneté. Les maîtres de salles espèrent que cette mobilisation renforcera l'unité au sein de la fédération, tout en favorisant un climat de paix et de respect des valeurs démocratiques.