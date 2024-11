Ile Maurice: Affaire St-Louis - Pravind Jugnauth en rajoute une couche sur «Mr Grey»

Lors du meeting de l'Alliance Lepep qui s'est tenu au Swaraj Bhawan à Lallmatie dans la circonscription n°9 (Flacq - Bon Accueil), ce mercredi soir, le leader du Mouvement Socialiste Militant (MSM), Pravind Jugnauth, est revenu sur l'affaire St-Louis. Il s'est attaqué au leader du MMM, Paul Bérenger, réitérant les allégations faites lors du meeting de l'Alliance Lepep à Phoenix, dimanche.

Il a réaffirmé que celui-ci «est proche de Bertrand Lagesse, représentant de la firme BWSC qui fabrique des moteurs pour produire de l'électricité (...) En 2014, il (ndlR: Bertrand Lagesse) a communiqué avec la société pour dire que si vous voulez l'octroi d'un contrat, vous devez me donner de l'argent, pou mo capav gres lapat enn missie ki apel Mr Grey.»

Pravind Jugnauth a poursuivi en disant que le 26 novembre 2014, Monsieur Lagesse a transmis une autre communication et a dit que Mr Grey lui avait parlé, disant qu'un quelqu'un d'un parti politique s'occuperait du dossier. «Je vous laisse juger qui est donc Mr Grey».

Par ailleurs, le Premier ministre sortant a une fois de plus accusé Navin Ramgoolam et le Parti Travailliste de protéger et d'être entourés de trafiquants de drogue, avançant que Navin Ramgoolam avait refusé d'instituer une commission d'enquête lorsqu'il était au pouvoir. Il a cité des noms dont celui de Cindy Legallant. «Elle a dit que Richard Duval était au courant de ses transactions...».

%

Pravind Jugnauth a aussi évoqué l'affaire du Slovaque Peter Uricek, défendu par Yatin Varma et a réitéré les imputations faites à l'encontre de Véronique Leu-Govind, membre de Nouveaux Démocrates, avant de commenter la «réputation notoire d'Ehsan Juman, condamné pour bribery».

Pravind Jugnauth a enfin listé toutes les mesures financières adoptées au cours des cinq dernières années, ainsi que les allocations promises au cours d'un éventuel troisième mandat.

Sudheer Maudhoo a lui introduit son fils, affirmant qu'il prépare sa relève pour les vingt ans à venir. «Je lui ai dit d'apprendre et de prendre ma place plus tard». Il a également commenté le coffre-fort Navin Ramgoolam. Rubesh Doomun et Vijaye Ramchurn sont revenus sur les mesures nationales du gouvernement MSM visant à aider la population.