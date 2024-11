Ile Maurice: Trois saisies en trois jours

Les limiers de la brigade antidrogue (ADSU) ont intercepté trois importantes cargaisons de drogue en quelques jours. Canna- bis, MDMA, cocaïne et haschisch, toutes dissimulées avec ingéniosité, ont été saisies grâce à la vigilance des équipes d'enquêteurs. Lundi matin, sous la supervision de l'ASP Goinden et du PC Nundram, ils ont mené une opération.

Un Français de 23 ans, arrivé par le vol MK 015 en provenance de France, a été interpellé par les douaniers de l'aéroport. Lors d'un contrôle minutieux, les agents ont découvert dans ses bagages trois paquets rectangulaires de haschisch pesant 6,02 kg, soigneusement dissimulés sous plusieurs couches de plastique. L'homme, qui détenait également un téléphone suspecté d'être lié à un réseau de trafic, a été placé au centre de détention de Vacoas. Il a comparu en cour, hier, sous une charge de trafic et la police ayant objecté à sa remise en liberté, il a été reconduit en cellule.

Le 2 novembre, une opération de grande envergure menée par l'ADSU, sous la direction du DI Luckmun et du PC Yerukunondu, a permis de mettre la main sur une importante quantité de cannabis à l'entrepôt Ground 2 Air de l'aéroport. À 15 heures, les limiers ont inspecté trois colis marqués «BID AIR CARGO», qui cachaient bien plus qu'un simple transport commercial. Dans le premier carton, ils ont découvert 46 paquets de cannabis ; dans le second, 40 ; et dans le troisième, 38 ; soit environ 124 kg de cannabis. Chaque paquet était méticuleusement emballé. Une enquête est en cours pour remonter à la source de cette tentative d'importation de masse.

La veille, le 1er novembre, une autre équipe de l'ADSU, conduite par le SI Gokhool et le PC Paniapen, avait intercepté un colis suspect à la poste centrale de Port-Louis. Destiné à une adresse résidentielle à Phoenix, ce paquet, camouflé sous l'apparence anodine d'un tube de «Tomates Purée Double Concentré», contenait une quantité de MDMA de 73,20 g et de cocaïne de 2,68 g soigneusement dissimulée dans des emballages adhésifs. Une livraison surveillée avait été envisagée pour piéger les destinataires. Cependant, l'opération a été annulée lundi. Les preuves ont été soigneusement documentées, et l'enquête suit son cours pour démanteler le réseau de distribution derrière cette importation.